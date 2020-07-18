Dört boynuzlu 'Oscar' adlı koç, 3 bin TL'ye satıldı



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kurban satış noktasına getirilen 90 kilogram ağırlığındaki 4 boynuzlu Oscar adındaki koç, 3 bin TL'ye alıcı buldu.

Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış noktasına getirilen 2 yaşında, 90 kilogram ağırlığında dört boynuzlu Oscar, kurbanlık almaya gelenlerin ilgi odağı oldu. Oscar'ın sahibi besici Ümit Değer (40), 30 yıllık meslek hayatında dört boynuzlu koça sadece 2 kez rastladığını belirterek, "200 bin koyunda bir görülen dört boynuzlu koçumuza Oscar adını verdik. Görenler çok beğendi ve 3 bin TL'ye sattık. Yeni alıcısına hayırlı olsun" dedi.

Oscar'ı satın alan Ramazan Doğaner ise hayatında ilk defa 4 boynuzlu koçla karşılaştığını kaydetti.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-07-18 09:34:13



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