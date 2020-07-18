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Zeynep Yıldız, Toros Dağları'nda 17 yıldır Kraliçe Arı üretiyor 17 yıldır arıcılık eğitmenliği yapan Zeynep Yıldız Mavi, Toros Dağları'nda ürettiği Kraliçe Arı'ları Türkiye'nin 7 ayrı bölgesine gönderiyor

İHA

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde 17 yıldır arıcılık eğitmenliği yapan Zeynep Yıldız Mavi, kurduğu işletmede ürettiği Kraliçe Arıları, yurdun 7 ayrı bölgesine gönderiyor.

Zeynep Yıldız, Toros Dağları'nda 17 yıldır Kraliçe Arı üretiyor 17 yıldır arıcılık eğitmenliği yapan Zeynep Yıldız Mavi, Toros Dağları'nda ürettiği Kraliçe Arı'ları Türkiye'nin 7 ayrı bölgesine gönderiyor

Mersin’in Erdemli İlçesi'nde 17 yıldır arıcılık eğitmenliği yapan Zeynep Yıldız Mavi, kurduğu işletmede ürettiği Kraliçe Arıları, yurdun 7 ayrı bölgesine gönderiyor.
Erdemli Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Mavi, bir kovanın aşısı olarak nitelendirdiği kraliçe arının bal üretiminde verimi ve kaliteyi belirleyen en büyük unsur olduğuna dikkat çekti.
Kraliçe arının önemine değinen Mavi, "Kovan varlığımıza göre bal verimimizin, kovan başına düşük olmasının en büyük sebeplerinden birisi de nitelikli, vasıflı üstün karakterlere sahip ana arı üretiminin yeterli olmaması. Ya da arıcılarımızın bu analara ulaşamamasından kaynaklanıyor" dedi.

"Üstün vasıflı kraliçeleri Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz"
Bundan yola çıkarak kendi tesisleri kurup 'kraliçe' yani 'ana arı' üretimine yöneldiğini ifade eden Mavi, "Kendi tesisimde genetik ve ıslah çalışmaları yaparak üstün karakterlere sahip ana arı üretimine başladık. Ve bu yıl içerisinde ülkemizin Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi dahil olmak üzere ülke genelimize ana arı ticareti yaptık. Üstün vasıflara sahip ana arı üretiyoruz. Bal verimi, kış şartlarını başarıyla geçirme, hastalıklara dayanıklılık, hırçınlık, uysallık, çalışma verimi, direnç bunların hepsi üstün vasıflar. Ve bunlar ana arının üzerinden işçi arılara geçer. Kısaca ana arı bir kovanın aşısıdır" diye konuştu.

"Kraliçe arıya talep yüksek"
Nitelikli ve üstün vasıflara sahip ana arı üretimi gerçekleştirip, bal verimi ve ürün artışı ile ülke arıcılığına katkı sunmayı hedeflediğini aktaran Mavi, kraliçe arı üretimine talebin yüksek olduğuna da dikkat çekti.
Mavi, "Beklediğimin de üstünde bir talep gerçekleşti. Hem yöremizin, hem bölgemizin bu anlamda önünü açtık diyebiliriz. Üretimimiz gelecek yıllarda da süre gelen zamanda Anadolu ırkımızın, kendi yerli arı ırkımızın da genetik ve ıslah çalışmaları ile devam edecek. Ve bu geliştirilmiş olan Anadolu arımızı da yöremize ve bölgemize kazandırmayı hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.
Kraliçe arı üretimini endemik bitkilerinde yer aldığı yaklaşık 2 bin2 bin 200 rakımında gerçekleştirdiklerini de anlatan Mavi, şuana kadar 2 bin kraliçe arıyı farklı bölgelere gönderdiklerini, üretimi kademeli olarak arttıracaklarını da kaydetti.

Eğitime katıldılar şimdi kraliçe arı üretmeyi öğreniyorlar
Zeynep Yıldız Mavi'nin üretimde en büyük destekçileri ise daha önceden eğitimlerine katılan öğrencileri. Onlarda üretime yardımcı olup katkı sağlarken, işin püf noktalarını keşfediyor.
Üniversite mezunu Kerim Ayberk Güney arıcılık eğitimlerine katıldığını teorik bilgilerin ardından uygulamaya geçtiğini belirterek, "Yıldız hanımın kraliçe arı üretimi yaptığını duyduk. Teoride nasıl yapıldığını öğrendik. Şimdi uygulamaya geçtik. Türkiye'nin her yerine kraliçe arı gönderiyoruz. Doğu Anadolu olsun, Karadeniz olsun, Marmara olsun. Talep çok fazla, hatta yetişemiyoruz" dedi.
Arıcılardan Ahmet Eroğlu da, "Nisanın ilk haftası başladığımız üretime Ağustosun 15'ine kadar devam etmeyi planlıyoruz. 400 rakımda başladığımız üretimimizi 2 bin rakımlı Musa Bozulduğu Yaylası'na taşıdık. Ağustos'un 15'ine kadar bu üretimi burada devam ettireceğiz. Ürettiğimiz ana arıları Türkiye'nin hemen hemen her gölgesine gönderiyoruz ve sonuçlardan çok memnunuz" diye konuştu.
4 çocuk annesi Rukiye Aydın ise kraliçe arı üretmeyi öğrendiğini, elde edeceği gelirle çocuklarının masraflarını karşılamayı düşündüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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