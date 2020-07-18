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MEÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı: "Türkiye’de ilk 5’e, dünyada ise ilk 500’e girme hedefimiz var"

İHA

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 20192020 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek ve sınırlı katılımla gerçekleştirildi.

MEÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı: "Türkiye’de ilk 5’e, dünyada ise ilk 500’e girme hedefimiz var"

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 20192020 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek ve sınırlı katılımla gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen törene, MEÜ. Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, dekan yardımcıları Prof. Dr. Mukadder Çalıkoğlu ve Prof. Dr. Şükrü Hakan Kaleağası, Tıp Fakültesi akademik ve idari personeli ile ilk 3’e giren mezun öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Rektör Çamsarı, hekimliğin maddiyatla ölçülemez bir meslek olduğunu belirterek, “Vatanın bölünmez bütünlüğünü, ülke sevgisini, milli manevi değerlere bağlılığı, hastanın iyiliğini, empatisini lütfen ihmal etmeyin. Çünkü özellikle vatan sevgisi, ülke sevgisi, insan sevgisi olmayan bir hekim, dünyanın en zekisi de olsa, bilgisi en fazla olanı da olsa hiçbir işe yaramaz” dedi.
"Türkiye’de ilk 5’e, dünyada ise ilk 500’e girme hedefimiz var"
Bu yıl pandemi nedeniyle her anlamda zor bir dönemden geçildiğini kaydeden Çamsarı, “Pandemi, öngörülemez bir sorun olarak hayatımıza girdi. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak daha zor zamanlardan da geçildi. Bu ülke Kurtuluş Savaşını da yaşadı. Mezun verilemeyen yıllar oldu. Yaşadığımız pandemiyle birlikte uzaktan eğitime geçildi. Aynı anda 8 bin öğrenciye uzaktan ders vermek zorunda kaldık. Bu kolay bir durum değildi. Yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’de ilk 5’e, dünyada ise ilk 500’e girme hedefimiz var. Bu çok uzak bir hedef de değil. Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” diye konuştu.
Ailelere ve Tıp Fakültesi akademik ve idari personeline de teşekkür eden Çamsarı, fakülte mezunlarından dereceye giren ilk 3’ün kadın öğrencilerden oluşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ise 17. dönem mezunlarıyla birlikte mezun sayısının toplam bin 593’e ulaştığını söyledi. Öğretim üyelerine ve dereceye giren öğrencilere bu süreçte verdikleri emek nedeniyle teşekkür eden Öztürk, “Fakültemizin amacı; üst düzeyde bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleği etik kuralları gözeterek uygulayan, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan, ülkenin sağlık sorunlarını bilen, çağdaş, araştırmacı ve sorgulayıcı hekimler yetiştirmektir. Sevgili mezunlarımız, ülkenin farklı yerlerine gidip hizmete başladığınızda, mevcut koşullara göre elinizden gelenin en iyisini yapmak durumundasınız. İçinizden, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olarak çok değerli bilim insanları çıkacağını umut ediyorum. Ülkemizin gelişmesi için iyi yetişmiş hekimlere ve özellikle bilim insanlarına çok ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Dönem birincisi Saynur Şimşek, aynı zamanda tüm mezun arkadaşları adına yaptığı konuşmada, öğrenciliğin sona erdiği, gerçek hekimliğin başladığı bu dönemden itibaren Mersin Üniversitesi'ni ve Tıp Fakültesini en iyi şekilde temsil edeceklerini vurguladı.
Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Oya Ögenler, pandemi nedeniyle ilk defa uyguladıkları ve birbirlerine dokunmadan sağ ellerini kalplerine götürerek gerçekleştirdikleri törenle, en başarılı ilk 3 mezuna 'Hipokrat Yeminlerini' ettirdi.
Törende daha sonra 20192020 eğitimöğretim yılı dönem birincisi Saynur Şimşek tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Şimşek’e temsili diploması ve hediyesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı tarafından takdim edildi. Dönem ikincisi Nurcan Yiğit, temsili diplomasını ve hediyesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya’nın ve dönem üçüncüsü Ayşe Kirik ise temsili diplomasını ve hediyesini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk’ün elinden aldılar.

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