Elvan: "Her şey çocuklarımız için"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'e son 5 yılda 500 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldığını söyledi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından Mersin'deki eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 1 yılda Mersin’de 23 okulun eğitime açıldığını söyleyen Elvan, 8 yeni okulun inşasının da devam ettiğini belirterek, "Evlatlarımız bizim başımızın tacı. Her şey çocuklarımız için dedik, Mersin'de eğitim yatırımı atağı başlattık. Derslik başına öğrenci sayısı 2002’de 34 iken, bu sayı 2020’de 27 öğrenciye düştü. Sadece son 5 yılda 76 okul, atölye ve spor salonunu yaklaşık 500 milyon TL yatırımla hizmete sunduk. Yeni okullar inşa etmeye de devam ediyoruz" dedi.

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