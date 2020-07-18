PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu (3)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Mersin'de ikna çalışmaları sonucunda teslim olan PYD/YPG elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Burada araçtan indirilen Dalya Mahmut Müslüm, gazetecilerin 'Diğer teröristlere teslim olun' yönündeki bir çağrısının olup olmadığı soruldu. Dalya Mahmut Müslüm, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, polisler tarafından acil servise götürülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden sorgulanmak üzere yeniden emniyet müdürlüğüne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2020-07-18 18:25:50
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