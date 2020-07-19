Milli yüzücüler Mersin'den KKTC'ye yüzmeye başladı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında milli yüzücüler Mersin'den Kıbrıs'a yüzmeye başladı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli yüzücüleri Mersin'den Kıbrıs'a yüzmeye başladı. Aralarında eski devlet bakanı Kürşad Tüzmen'in de bulunduğu yüzücülerin, yarın öğlen saatlerinde Kıbrıs'a varması bekleniyor.

"Bayrağımız kulaçlarla Kıbrıs"a sloganıyla Türk ve KKTC'li milli yüzücüler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde Türkiye'den Kıbrıs'a yüzmeye başladı. 'İki devlet tek millet' olarak Kıbrıs'ın uluslararası spor oyunlarından maruz bırakılmasına da dikkat çekilecek etkinlikte, 6 kişilik yüzücü ekibi yarın öğlen saatlerinde Kıbrıs'a varmayı hedefliyor. Aralarında eski devlet bakanlarından Kürşat Tüzmen'in de bulunduğu yüzücüler, 90 kilometre yüzdükten sonra karaya çıkacak. Tüzmen'in yanı sıra etkinlikte dünya master şampiyonu Ahmet Nakkaş, milli yüzücü Tarkan Tüzmen, Manş Denizinde double yapan ilk sporcu Faruk İlgüy, Manş Denizini geçen ilk KKTC'li sporcu Osman Akkuş ile Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Kubilay Çimen yer alacak. Anamur iskelesinden çıkan sporculara, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile çok sayıda vatandaşta destek verdi. Davul ve zurnalarla uğurlanan sporculara, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 gemi ile bir botta eşlik edecek.



"Bu zorlu mücadeleyi desteklerinizle tamamlayacağız"

Etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürşat Tüzmen, Kıbrıs'a yüzmenin kendisini son derece mutlu edeceğini belirterek, "Tabi bu çok zorlu ve hakikaten güçlü bir mücadele. Ekip arkadaşlarımız hazırlar. Şu ana kadar ciddi çalışmalar yapıldı. Burada önümüzdeki dönem bizim için hava güzel gözüküyor. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi. Amacımız tamamen 46. Yıl önce adaya barış götüren Türkiye’nin yine ada için, adanın ekonomisine, adanın ticaretini, adanın siyasi tanınırlığını artıracak şekilde bir çalışma ortaya koymak. Bunun gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bütün herkes elinden gelen gayreti gösterdi. İnşallah bu zorlu mücadeleyi sizlerin destekleriyle, dualarıyla tamamlayacağız” dedi.



"1,5 milyar varil petrol ile 3 trilyon küp doğalgaz rezervlerinin üzerinde yüzeceğiz"

Bu tür organizasyonlara dev maraton dendiğin kaydeden Tüzmen, “Bunun dünyada örnekleri çok az. 6 kişiyle yaptığımız çalışmada herkes 1’er saat yüzecek. Toplamda herhalde hava şartlarına göre değişebilir ama 8 saate yakın bir yüzüş yapacağız. 90 kilometre olarak direk gördüğümüz yer 110120 kilometreye çıkabilir. Çünkü akıntılardan dolayı yönler değişebilir. Bugün burada denizde hiçbir petrol veya doğalgaz platformu göremiyorsunuz. Ama emin olun ki ilerde şunu görecek ki bizler 1,5 milyar varil petrol rezervlerini ve 3 trilyon küp doğalgaz rezervlerinin üzerinde yüzeceğiz. Yani bu korkunç bir zenginlik. Bu zenginlik Türkiye’ye 570 yıl yetebilecek bir zenginlik. Akdeniz aslında bizim gölümüz. Bizim gölümüzde biz karşı tarafta bizi bekleyen KKTC’ye gideceğiz. Burada şehitlerimizi, gazilerimizi yad edeceğiz” diye konuştu.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise etkinliğin yapılmasından mutlu olduklarını belirterek, “İnşallah bu yüzme artık bundan sonra her yıl geleneksel olarak devam edecek. Bu bir ilk oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tüzmen, alkışlarla denize atlayarak yüzmeye başladı. 1'er saat şeklinde yüzecek olan sporcular, toplamda yaklaşık 8 saat yüzmüş olacak.

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