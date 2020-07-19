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Eski Bakan Tüzmen ile 5 sporcu, Mersin'den KKTC'ye yüzüyor

DHA

Eski Bakan Tüzmen ile 5 sporcu, Mersin'den KKTC'ye yüzüyor


Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),(DHA)DEVLET eski Bakanı Kürşad Tüzmen ile 5 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğru yüzmeye başladı. Tüzmen ve beraberindekiler, adaya ulaştıklarında KKTC Sahil Güvenlik ekiplerine Türk bayrağı verecek.
Yüzücüler KKTC'ye kulaç atmadan önce saat 06.30'da Anamur İskelesi'nde bayrak töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam İsmail Gültekin, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Başkan Yardımcıları Ahmet Çetin, Türkan Kasapoğlu ile vatandaşlar katıldı. İlçe protokolü, KKTC'ye götürülecek olan Türk bayrağını öptükten sonra yüzücülere verdi.
Törende konuşan eski Bakan Kürşat Tüzmen, 46 yıl önce KKTC'ye barış götüren Türkiye'nin yine KKTC'nin ekonomisine, ticaretine ve siyasi tanınırlığına katkı koymayı amaçladığını belirterek, "Toplamda 6 kişi yüzeceğiz. Sırası gelen herkes birer saat yüzecek ve toplamda hava şartlarına göre 8 saatlik yüzme gerçekleşeceğiz. Mesafemiz 90 kilometre ama yön değiştirmeler, akıntılar yüzünden 120 kilometreye kadar yükselebilir" dedi.
TÜRKİYE'YE 570 YIL YETEBİLECEK BİR ZENGİNLİK
Türkiye'nin Akdeniz'deki zenginliğini de değerlendiren Tüzmen, "Denizde bir petrol ve doğalgaz platformu şu anda yok ama emin olun ki ileride bu kaydı izleyen arkadaşlar şunu görecek, bizler yaklaşık 1.5 milyar varil petrol rezervlerinin ve 3 trilyon metreküp doğalgaz rezervlerinin üstünde yüzeceğiz. Bu korkunç bir zenginlik. Bu zenginlik Türkiye´ye 570 yıl yetebilecek bir zenginlik. Bizim gölümüz Akdeniz. Biz gölümüzde yüzecek ve karşımızda bizi bekleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Şehitlerimizi, gazilerimizi yaad edeceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kürşat Tüzmen ve beraberindeki 5 yüzücü iskeleden atlayarak KKTC'ye doğru kulaç atmaya başladı. Yüzücülere iki sahil güvenlik teknesi ve içerisinde sağlık ekibi bulunan bot eşlik edecek. Yüzücüler, Türk bayrağını Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz'da Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edecek.
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2020-07-19 10:47:35

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