Turizmci Kurban Bayramı'ndan umutlu Mersin’de yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizmciler hazırlıklarını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmci Kurban Bayramı'ndan umutlu Mersin’de yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizmciler hazırlıklarını tamamladı

İHA

Turizmci Kurban Bayramı'ndan umutlu Mersin’de yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizmciler hazırlıklarını tamamladı

Mersin’de yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizmciler hazırlıklarını tamamladı. Silifke ilçesine bağlı Atakent ve Taşucu mahallelerindeki işletmeler, yoğun rezervasyon alırken, bayram tatili için geç kalınmaması için de vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Doğu Akdeniz’in turizm cenneti Silifke’de turizmciler, gurbetçilerin yanı sıra, Adana, Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Osmaniye ve çevre illerden 4 günlük bayram tatili için gelecek tatilcileri bekliyor. Birçok turizm tesisi bayram hazırlıklarını tamamlandı. İlçede tatilcilere önceden rezervasyon yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Silifke'nin Taşucu ve Atakent mahallelerinde bulunan turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen Kurban Bayramı'ndan umutlu olduklarını belirttiler.
Her yıl dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turisti ağırlayan Silifke’de, turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı. Tüm dünyada etkili olan korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye’de alınan önlemlerle vaka sayılarında düşüş görülürken, iyileşen hasta sayılarındaki artışla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme takvimini açıklaması ve seyahat yasağının kaldırılmasıyla tatilciler Silifke'ye bağlı turistik Atakent ve Taşucu mahallelerindeki yazlıklarına gelmeye başladı.
Okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak olması nedeniyle 30 gün sürecek turizm sezonunda yüzde 50 doluluk oranı yaşadıklarını belirten Mediterranean Otel Müdürü Cengiz Yüce, “Biz otel olarak Turizm Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Sosyal mesafe, maske ve dezenfekte konusunda otelimiz müşterilerine gereken kolaylığı sunmaktadır. Sahilimizde az da olsa denize girenler var. Mahallemizde yazlıkları bulunanlar ile bazı pansiyonlara gelen az da olsa tatilcilerimiz var. Geçen yıl bu zamanlar mahallemiz çok kalabalıktı. Ancak bu dönem virüs nedeniyle yeteri kadar kalabalık yok. Ancak Kurban Bayramı'nda otelimize gelecek olan tatilcilerimiz olacaktır. Umutluyuz. İnşallah ülkemiz kısa zamanda bu virüsü defedecektir. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Baransu'ya 19 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Mehmet Baransu'ya 19 yıl 3 ay hapis cezası
Seçer: "Su faturalarından rahatlama olacak" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Borçlanma yetkisi alamadık gibi bahanelerin arkasına sığınmayacağız"
YEREL HABERLER Seçer: "Su faturalarından rahatlama olacak" Mersin ...
Dünya Nükleer Birliği Başkanı Komarov: "Gelecek için nükleere başka bir pencereden bakmanın zamanı geldi"
YEREL HABERLER Dünya Nükleer Birliği Başkanı Komarov: "Gelecek için ...
Görme engelli yaşlı kadının tek gözlü evde yaşam mücadelesi Mersin'de Alzheimer hastası oğlunun bakım merkezine yerleştirilmesiyle tek odalı evde yalnız kalan görme engelli yaşlı kadına belediye ekipleri destek oluyor
YEREL HABERLER Görme engelli yaşlı kadının tek gözlü evde yaşam ...
İçel İdman Yurdu 3. Lig'te Bölgesel Amatör Lig'ten TFF 3. Lig'e yükselen İçel İdman Yurdu’nun şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER İçel İdman Yurdu 3. Lig'te Bölgesel Amatör Lig'ten ...
Eski Bakan Tüzmen ile 5 sporcu, Mersin'den KKTC'ye yüzüyor - Yeniden
YEREL HABERLER Eski Bakan Tüzmen ile 5 sporcu, Mersin'den KKTC'ye ...
Eski Bakan Tüzmen ile 5 sporcu, Mersin'den KKTC'ye yüzüyor
YEREL HABERLER Eski Bakan Tüzmen ile 5 sporcu, Mersin'den KKTC'ye ...
Adana´da sıcakları unutturan kanyon yürüyüşü
YEREL HABERLER Adana´da sıcakları unutturan kanyon yürüyüşü
Milli yüzücüler Mersin'den KKTC'ye yüzmeye başladı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında milli yüzücüler Mersin'den Kıbrıs'a yüzmeye başladı
YEREL HABERLER Milli yüzücüler Mersin'den KKTC'ye yüzmeye ...
PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu (3)
YEREL HABERLER PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim ...
Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni sağlık kontrolünden geçirildi
YEREL HABERLER Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni sağlık ...
Elvan: "Her şey çocuklarımız için"
YEREL HABERLER Elvan: "Her şey çocuklarımız için"
MEÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı: "Türkiye’de ilk 5’e, dünyada ise ilk 500’e girme hedefimiz var"
YEREL HABERLER MEÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni MEÜ Rektörü Prof. ...
Mersin'de üretilen kraliçe arılar, ülkenin dört yanına gönderiliyor
YEREL HABERLER Mersin'de üretilen kraliçe arılar, ülkenin dört ...
Kızıltan: "Vergi ve sicil affı ile ekonominin önü açılabilir" MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: "KOBİ’leri korumak hem ekonomiyi hem de sosyal huzuru korumaktır”
YEREL HABERLER Kızıltan: "Vergi ve sicil affı ile ekonominin önü ...
PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu / Fotoğraf
YEREL HABERLER PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim ...
PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu
YEREL HABERLER PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim ...
Mezitli Belediyesi binası, ulusal mimarlık sergisi ve ödülleri finaline kaldı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi binası, ulusal mimarlık sergisi ve ...
Mersin Şehir Tiyatrosu, yeni yol arkadaşları arıyor
YEREL HABERLER Mersin Şehir Tiyatrosu, yeni yol arkadaşları arıyor
Zeynep Yıldız, Toros Dağları'nda 17 yıldır Kraliçe Arı üretiyor 17 yıldır arıcılık eğitmenliği yapan Zeynep Yıldız Mavi, Toros Dağları'nda ürettiği Kraliçe Arı'ları Türkiye'nin 7 ayrı bölgesine gönderiyor
YEREL HABERLER Zeynep Yıldız, Toros Dağları'nda 17 yıldır Kraliçe ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, iş dünyasını yeni normale hazırlıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, iş dünyasını yeni ...
Dört boynuzlu 'Oscar' adlı koç, 3 bin TL'ye satıldı
YEREL HABERLER Dört boynuzlu 'Oscar' adlı koç, 3 bin TL'ye satıldı
MTSO Yerel Yönetimler Çalışma Grubu, ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER MTSO Yerel Yönetimler Çalışma Grubu, ilçe belediye ...
MTSO Yerel Yönetimler Çalışma Grubundan Başkan Seçer'e ziyaret
YEREL HABERLER MTSO Yerel Yönetimler Çalışma Grubundan Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X