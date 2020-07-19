Telefonunu çıkarmak isterken mazgala kolu sıkışan genci itfaiye kurtardı

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Mersin'de düşürdüğü telefonunu almak isterken kolu mazgala sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir genç, düşürdüğü telefonunu almak istediği sırada kolunu mazgala sıkıştırdı. Çabalarına rağmen kolunu mazgaldan çıkaramayan genci fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri, demirleri genişleterek gencin kolunu kurtardı, cep telefonunu da düştüğü yerden çıkardı.

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