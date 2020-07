Başkan Seçer: "Toplumların bağımsızlık ve ulusal kurtuluş günleri önemlidir" KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs Barış Harekatının 46’ncı yıl dönümü ve KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplumların bağımsızlık ve ulusal kurtuluş günlerinin önemli olduğunu belirterek, "Bugün KKTC’nın özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuştuğu gün. Biz de bundan 100 yıl önce ulusal kurtuluş mücadelesi sonucunda bağımsız, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetini kurmuşuz. Belki de aynı mücadele süreçlerini geçirmiş 2 toplumuz ama bir anlayışız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs Barış Harekatının 46’ncı yıl dönümü ve KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkonsolos Zalihe Mendeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yıl dönümü vesilesiyle Başkan Seçer'in kendilerini ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Gönüllerinin bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi daha coşkulu kutlamak olduğunu vurgulayan Mendeli, “Maalesef korona virüs ile mücadelemiz halen devam etmektedir. İnşallah 2021 yılında daha coşkulu kutlarız. Bugünün anlamı bizim için çok büyüktür. Kıbrıs Barış Harekatı’nda doğan çocuklar artık bugün 46 yaşına geldiler. Doğmamış olanlara bugünün anlamının ne olduğunu iyice anlatmak gerekiyor. Daha büyük olanlara da anımsatmakta fayda var. Çünkü Kıbrıs Türk halkı bugünlere kolay gelmedi. Baktığınız zaman 1963 yılından 1974 yılına kadar korku, şiddet, izolasyon, ulaşım sıkıntısı, her türlü insanlık dışı ambargo ile karşı karşıya kalmıştı. Biz 4 gözle ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 1960 Garanti Anlaşmalarından kaynaklanan haklarını kullanarak bizi kurtarmaya gelmesini bekliyorduk. Rumlar o dönemlerde radyolarda sürekli ‘bekledim de gelmedin’ şarkıları çalıyorlardı. 20 Temmuz sabahı doğan güneşle birlikte Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuştu” ifadelerini kullandı.



"Anavatanımız ile birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamımızı sürdürmekteyiz"

Bu harekatın 5 gün öncesinin de önemli olduğunu kaydeden Mendeli, “15 Temmuz 1974 yılında Yunanistan’daki cunta bir darbe girişimi yaptı. O darbe girişimi başarısız oldu. Tıpkı 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleştirilmeye çalışılan ve başarısız olan kalkışma gibi. Her 2’si de şükürler olsun ki başarısızlıkla sonuçlandı. Bizler anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kurmuş olduğumuz devletimizin çatısı altında bugüne kadar huzur ve güven içerisinde yaşamımızı sürdürmekteyiz. Bundan sonra da olabilecek bir anlaşma ancak siyasi birliğinin güvence altına alındığı, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinin olduğu bir anlaşma ile gerçekleşebilir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekir” diye konuştu.

Başkan Vahap Seçer ise bugünün Türk halkı için önemli bir konu olduğunu söyledi. Bugün KKTC’nın özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuştuğu gün olduğunun altını çizen Seçer, “Adada önemli insan hakları ihlallerinin, baskının, zulmün tavan yaptığı dönemlerde ana vatanın desteğiyle orada bugün ki KKTC’nin bir anlamda temeli oluşturuldu. O dönemden bugüne bazı önemli siyasal gelişmelerle beraber bugünlere ulaşıldı. Toplumların bağımsızlık, ulusal kurtuluş günleri önemlidir. Bir başka ülkenin boyunduruğu, vesayeti altında yaşamaktan kurtulma günleri ve bunlar tarihe yazılan günlerdir. Bizde bundan 100 yıl önce ulusal kurtuluş mücadelesi sonucunda bağımsız, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetini kurmuşuz. Bugün bizim kurduğumuz cumhuriyette bir başka gücün yardımıyla, masa başında kurulan bir cumhuriyet değil tıpkı sizlerde olduğu gibi mücadele edilerek, can, kan verilerek, alın teri dökülerek, emek verilerek, bazı bedeller ödenerek kurulmuş çok değerli, çok saygın bir cumhuriyet. Bizde tabi ki Türk toplumu olarak bu anlayışı, bu ruhu, bu iradeyi aynı doğrultuda düşünüyoruz. Belki de aynı mücadele süreçlerini geçirmiş 2 toplumuz ama bir anlayışız. Soydaşız, kardeşiz, kaderdaşız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

KKTC'ye her zaman destek vereceklerine vurgu yapan Seçer, "Biz KKTC’yi bir kardeş topluluk, yardımımızla bizim onları esirgememizle, korumamızla güçlenecek, varlığını sürdürecek bir toplum olarak değerlendiriyoruz. Mersin olarak tabi ki Kıbrıs’a coğrafya anlamında çok yakın. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilişkilerimizin bu seviyede devam etmesinden yanayız. Gününüz kutlu olsun. Umut ediyorum bugünleri daha mutlu, güçlü ve huzurlu bir KKTC toplumu olarak yaşarsınız. Biz de sizlere destek oluruz” dedi.

Konuşmaların ardından Mendeli, Seçer'e teşekkür plaketi verdi. Seçer de Mendeli'ye hediye verdi.

