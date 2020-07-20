Akkuyu Nükleer'den 'vinç kazası' açıklaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akkuyu Nükleer A.Ş., bir haber sitesinde şantiye sahasında vinç kazası meydana geldiğine dair yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir medya platformlarında yayınlanan, 'Akkuyu’da kule vinç kazası' haberi hiçbir suretle gerçeği yansıtmamakta olup, haber içeriğinde geçen tüm iddialar asılsızdır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.