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MEÜ Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu'na ‘En İyi Çalışma Ödülü’ verildi

İHA

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu, Covid19 sürecine ilişkin çalışmasıyla 'En İyi Çalışma' ödülünü aldı.

MEÜ Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu'na ‘En İyi Çalışma Ödülü’ verildi

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu, Covid19 sürecine ilişkin çalışmasıyla ‘En İyi Çalışma’ ödülünü aldı.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, 5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2930 Haziran 2020 tarihlerinde, Central Asian American University, International University of Gorazde, Yessenov University, University of Suffolk, Dhaka University, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi.
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu; 26 ülkeden 310’dan fazla katılımcının olduğu kongrede sunduğu “Çalışanların Esnek Çalışma Sistemlerine İlişkin Tutumlarının SosyoDemografik Özellikleri Açısından İncelenmesi: Covid19 Sürecine Bir Bakış” başlıklı araştırmasıyla ‘En İyi Çalışma’ ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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