TEM’de tır yangını

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Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir tır alev alev yandı.

Sakarya’dan yola çıkan Ali Pözüt idaresindeki 73 DV 564 dorse 73 AAG 299 plakalı tır PozantıAdana istikametinde seyir halindeyken Damlama mevkisinde alev aldı.

Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini gören sürücü, tırı güvenli şeride çekerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen Tarsus itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Demir kolon yüklü tırdaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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