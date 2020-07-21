Otomobil park halinde kamyonete çarptı: 2 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Tarsus'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Berat S. idaresindeki 33 NOV 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Berat S. ile yan koltukta oturan Gökçen İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Gökçe İ. itfaiyenin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-07-21 14:59:34



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