Mersin İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

İHA

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde (İŞKUR) düzenlenen toplantı öncesinde kurumun yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Ali İhsan Su, yetkililerden bilgi alarak, müdürlük personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Su, daha sonra il müdürleri, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda yaptığı konuşmasında istihdamın ve mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Su, toplantıda alınacak kararların kent için hayırlı olmasını diledi.
2020 yılında açılan meslek edindirme kursları ve programları ile performans sonuçları hakkında bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muazzez İlmiye Çığ, "Zoru Başaranlar" kitabını okuyor
YEREL HABERLER Muazzez İlmiye Çığ, "Zoru Başaranlar" kitabını okuyor
Mezitli'de Kurban Bayramı'na özel tedbir Mezitli Belediyesi, ilçe kurban hizmetleri komisyonu kararı uyarınca korona virüs salgını sonrası ilk kez kutlanacak olan Kurban Bayramı için özel tedbirler alıyor
YEREL HABERLER Mezitli'de Kurban Bayramı'na özel tedbir Mezitli ...
Kaza yapan araçlardan biri sulama kanalına düştü Yaralı sürücü araçtan çıkarak boğulmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Kaza yapan araçlardan biri sulama kanalına ...
Toroslar Belediyesinden, ilkokula başlayacak çocuklara ‘Okul Olgunluğu Testi’
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden, ilkokula başlayacak ...
Otomobil park halinde kamyonete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halinde kamyonete çarptı: 2 yaralı
Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı
Sıcak hava Mersinlileri bunaltıyor Nemle beraber hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı Mersin'de, vatandaşlar güneşten korunmak için ağaç altlarında serinlemeye çalışıyor Zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar, çıktıklarında da güneşte durmamaya özen gösteriyor
YEREL HABERLER Sıcak hava Mersinlileri bunaltıyor Nemle beraber ...
8. katta boya kovası üzerinde çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi
YEREL HABERLER 8. katta boya kovası üzerinde çalışan işçi yürekleri ...
TEM’de tır yangını
YEREL HABERLER TEM’de tır yangını
'+1 kafe' ilk misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER '+1 kafe' ilk misafirlerini ağırladı
Sağlık ordusunun yeni neferleri için online mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Sağlık ordusunun yeni neferleri için online mezuniyet ...
KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, Vali Su’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, Vali Su’yu ziyaret ...
Mersin Üniversitesi, YÖK Sanal Fuarında tanıtılıyor
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, YÖK Sanal Fuarında tanıtılıyor
MEÜ Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu'na ‘En İyi Çalışma Ödülü’ verildi
YEREL HABERLER MEÜ Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu'na ‘En İyi ...
Kurtuluş ve Kuruluş Koruluğu bakımdan geçirildi
YEREL HABERLER Kurtuluş ve Kuruluş Koruluğu bakımdan geçirildi
Tarsus’ta hemzemin geçidin yıpranan zemini yenilendi
YEREL HABERLER Tarsus’ta hemzemin geçidin yıpranan zemini yenilendi
4 bin bal üreticisi, Erdemli e-ticaret projesine katılıyor
YEREL HABERLER 4 bin bal üreticisi, Erdemli e-ticaret projesine ...
Şampiyon boğanın yavrusu 1 tonluk 'Boyka', alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER Şampiyon boğanın yavrusu 1 tonluk 'Boyka', alıcısını ...
Çocuğu epilepsi hastası olan anne, tedavi için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Çocuğu epilepsi hastası olan anne, tedavi için yardım ...
Minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Minibüs alev alev yandı
Mersin’de minibüs yangını korkuttu Alev alan minibüste arka arkaya yaşanan patlamalar korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Mersin’de minibüs yangını korkuttu Alev alan ...
Su tarifelerinde indirim oy birliğiyle kabul edildi Mersin’de son aylarda yüksek oranda artan ve vatandaşların şikayetlerine neden olan su fiyatlarında indirime gidildi Atıksu bedeli de yüzde 50’den yüzde 45’e çekilirken, bakım bedeli tamamen kaldırıldı
YEREL HABERLER Su tarifelerinde indirim oy birliğiyle kabul ...
Mersin Valiliğinden 'Akkuyu'da vinç kazası' haberine yalanlama
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden 'Akkuyu'da vinç kazası' haberine ...
Erdemli’de açık hava sineması
YEREL HABERLER Erdemli’de açık hava sineması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X