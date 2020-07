Mersin'de mezarlıklarda bayram temizliği Büyükşehir Belediyesince il genelindeki 4 bin 200 mezarlıkta bayram temizliği yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentteki mezarlıklarda bayram temizliği yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki 120 ve 13 ilçenin tamamındaki toplam 4 bin 200 mezarlığın temizlik, budama ve bakım çalışmaları aralıksız sürüyor. Mezarlıklar, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla mezarlıkların her noktası titizlikle temizleniyor. Adalar içerisinde bulunan mezarlık aralarındaki ağaçlarda budama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, kontrolsüz büyüyen otları da temizliyor.

Ekipler, adaları birbirinden ayıran ara yollarda süpürme ve arazöz araçlarıyla zemin temizliği ile yıkama çalışmalarını sıklaştırırken, adalardan yollara taşan toprakları da boş arazilere taşıdı. Böylece özellikle mezarlıkların yokuşlu yollarında araçların kayma tehlikesi de ortadan kaldırıldı. Büyükşehir ekipleri ayrıca mezarlıklar içerisindeki şehitliklerde sürdürdüğü temizlik çalışmalarıyla, çiçek bakımlarından mezar taşlarının silinmesine kadar her noktaya büyük özen gösterdi.

“Bayram nedeniyle temizlik ve budama çalışmalarımız arttı”

Büyükşehir Belediyesinin görev alanındaki 41 adayı içinde barındıran Toroslar İlçesi Güneykent Mezarlığı Amiri Emine Balyemez, rutin temizlik çalışmalarının bayram öncesi yoğunlaştığını belirterek, “Temizlik anlamında, rutin olarak budamalar, mezarlık araları ve yollardaki toprakların temizlenmesi gerçekleştiriliyor. Bayram nedeniyle temizlik ve budama çalışmalarımız arttı. Arife ve bayramın birinci günü vatandaş yoğunluğu artıyor. Vatandaş, baştaki adadan baktığında sondaki adayı görmek istiyor. Ziyaretler arife günü sabah saat 08.00’de başlıyor akşam 21.00’e kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de vatandaşa elimizden geldiğinde her türlü yardımı sağlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.