Gazi Çiftliği, yıllar sonra yeniden kooperatife ev sahipliği yapacak MERSİNDEN Kadın Kooperatifi, Atatürk'ün kurduğu kooperatif binasını kullanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazi Çiftliği, yıllar sonra yeniden kooperatife ev sahipliği yapacak MERSİNDEN Kadın Kooperatifi, Atatürk'ün kurduğu kooperatif binasını kullanacak

İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde Atatürk'ün kurduğu ve bir numaralı üyesi olduğu kooperatife ait bina, yıllar sonra MERSİNDEN Kadın Kooperatifince yeniden kooperatifçilik faaliyetlerinde kullanılacak. Halk arasında Gazi Çiftliği olarak bilinen tarihi mekanda bundan sonra Silifkeli kadınlar kooperatifçilik başta olmak üzere farklı alanlarda eğitim alacak, dayanışma ve üretim ağı kuracak.

Gazi Çiftliği, yıllar sonra yeniden kooperatife ev sahipliği yapacak MERSİNDEN Kadın Kooperatifi, Atatürk'ün kurduğu kooperatif binasını kullanacak

Mersin'in Silifke ilçesinde Atatürk'ün kurduğu ve bir numaralı üyesi olduğu kooperatife ait bina, yıllar sonra MERSİNDEN Kadın Kooperatifince yeniden kooperatifçilik faaliyetlerinde kullanılacak. Halk arasında Gazi Çiftliği olarak bilinen tarihi mekanda bundan sonra Silifkeli kadınlar kooperatifçilik başta olmak üzere farklı alanlarda eğitim alacak, dayanışma ve üretim ağı kuracak.
MERSİNDEN Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Gazi Çiftliği’ndeki ilk toplantıda, Silifke’nin Atayurt Mahallesi’nde yaşayan çiftçi kadınlarla bir araya geldi. Büyük kısmı Selanik göçmeni olan, ilkokulu Gazi Çiftliği’nde okuyan kadınlar, toplantıya gelirken evlerinde pişirdikleri yöresel yemekleri ya da bahçelerinde ürettikleri ürünleri de yanlarında getirdi. Atayurtlu kadınlarla sohbet eden Seçer, Atatürk’ün kurduğu ve ilk üyesi olduğu tarihi mekanda buluşmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Kooperatifle birlikte 3 daire başkanlığı kullanacak
Seçer, Silifke’de Gazi Çiftliği’nin varlığından haberdar olduklarını ve buranın boş olduğunu bildiklerini söyleyerek, “Bu binayı aktif olarak kullanabileceğiz. Öncelikle Kültür ve Sosyal İşler, Kadın ve Aile Hizmetleri, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız ve kooperatif ortak faaliyet gösterecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Atatürk’ün buraya ait resimlerini, burayı anlatan belgeleri, hikayelerini buralarda sunarak, insanlarımızın dikkatini çekerek buraya gelmesini sağlayacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız burada hem eğitimler yapmak hem de merkezde olan aktivitelerin sizlere de ulaşmasını sağlamak istiyor” dedi.

“Üretmenize, ürünlerinizi değerlendirmenize destek olacağız”
MERSİNDEN Kadın Kooperatifi’nin ilk faaliyetlerinden birinin süs bitkileri üretimi olduğunu ifade eden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının desteğiyle yürüttükleri bu projeyi Silifke Atayurt’ta da yapmak istediklerini kaydetti. Seçer, kadınlara şöyle seslendi: “Kooperatif olarak kendi seralarınızda ve bahçelerinizde süs bitkisi üretimi yaparak, ek gelir elde etmenizi istiyoruz. Yetiştirmeyi düşündüğümüz çeşitli süs bitkileri var. Önce bunlar için eğitim vereceğiz. Zaten çoğunuz çiftçi kökenlisiniz. Bu işleri çok kolay kavrayıp yapacaksınız. Bunu isteyenlerle yol yürümek istiyoruz. Kooperatifçilik odamız olacak. Burada kooperatifçilik eğitimleri verilecek. Üretmenize, ürünlerinizi değerlendirmenize destek olacağız" dedi.

“Bu binanın ruhuna, Atatürk’e yaraşır işler yaparız”
İlk etapta süs bitkileri yetiştirmeyi hedeflediklerini, zamanla yeni fikirlerin ortaya çıkacağını kaydeden Meral Seçer, “Kadınların en çok arzu ettiği şey ürettiği ürünleri değerlendirmek. Bunun için ilçelerde pazar yerleri tespit edildi, Mersin Büyükşehir Belediyesi stantlar hazırladı. Belirli günlerde yaptığınız ürünleri orada ve Mersin’de satmanıza imkan sağlanacak. Verilecek eğitimlerde sizler için doğru şeyler olacaktır, bize güvenin. Umut ediyorum bu binanın ruhuna, Atatürk’e yaraşır işler yaparız, kendimizi güçlendiririz” ifadelerini kullandı.

“Mersin, kadınların elinden üretilen çiçeklerle renklenecek”
Seçer, Atatürk’ün 1936 yılında 36 çiftçi ile kurduğu kooperatif alanı içinde olmanın hem heyecan verici hem de kadın kooperatifi olarak gurur verici olduğunu vurguladı. Tarihi binanın ve kooperatifçilik ruhuna uygun faaliyetler yapacaklarını belirten Seçer, “Amacımız bu yörede kadınların kendi seralarında veya bahçelerinde mevsimlik çiçekleri yetiştirmelerini sağlamak. Sözleşmeli, alım garantili olarak ürettireceğiz. Daha sonra bu çiçekleri kooperatif olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne vereceğiz. Mersin kadınların elinden üretilen çiçeklerle çiçeklenecek, renklenecek” diye konuştu.

“Atatürk’ün kutsal emanetini aldık”
MERSİNDEN Kadın Kooperatifi ortaklarından Ebru Tugay da “Atatürk’ün kutsal emanetini bugün burada biz aldık, bizim nasibimizmiş. Kadınlar olarak, onun evlatları olarak emanetini koruyup, gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi.
Atatürk’ün çiftçileri örgütlenmeye ve kooperatifleşmeye teşvik etmek için 1936 yılında 36 çiftçiyle kurduğu ve bir numaralı üyesi olduğu Tekir Çiftliği Tarım Kooperatifi’nin çiftlik binası, ölümünden sonra uzun yıllar ilkokul olarak kullanılmıştı. Şu anda kullanılmayan Gazi Çiftliği binası, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Kaymakamlığı ve Silifke Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Mersin Büyükşehir Belediyesinin kullanımına tahsis edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar'da 'bal' hasadı başladı
YEREL HABERLER Toroslar'da 'bal' hasadı başladı
Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında ‘scooter’ gerginliği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında ...
MDTO’dan geleceğin denizcilerine burs desteği
YEREL HABERLER MDTO’dan geleceğin denizcilerine burs desteği
Başkan Seçer: “Su konusunda vatandaşın sesini dinledik”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Su konusunda vatandaşın sesini ...
Mersin'de mezarlıklarda bayram temizliği Büyükşehir Belediyesince il genelindeki 4 bin 200 mezarlıkta bayram temizliği yapılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de mezarlıklarda bayram temizliği Büyükşehir ...
Mersin'de 52 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 52 kök kenevir ele geçirildi
Mersin'de engelsiz tatil Erdemli ilçesinde denize yerleştirilen rampalarla engellilerin engelsiz olarak denize girmeleri sağlandı Mersin'de 9 büyük plaj başta olmak üzere plajlarda engelli rampalarının sayısı arttırılacak
YEREL HABERLER Mersin'de engelsiz tatil Erdemli ilçesinde denize ...
Kayıp kadın kırsal bölgede bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kadın kırsal bölgede bulundu
Mersinli kadınlardan 'Pınar Gültekin' cinayetine tepki
YEREL HABERLER Mersinli kadınlardan 'Pınar Gültekin' cinayetine ...
Mersin İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Mersin İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Su ...
Muazzez İlmiye Çığ, "Zoru Başaranlar" kitabını okuyor
YEREL HABERLER Muazzez İlmiye Çığ, "Zoru Başaranlar" kitabını okuyor
Mezitli'de Kurban Bayramı'na özel tedbir Mezitli Belediyesi, ilçe kurban hizmetleri komisyonu kararı uyarınca korona virüs salgını sonrası ilk kez kutlanacak olan Kurban Bayramı için özel tedbirler alıyor
YEREL HABERLER Mezitli'de Kurban Bayramı'na özel tedbir Mezitli ...
Kaza yapan araçlardan biri sulama kanalına düştü Yaralı sürücü araçtan çıkarak boğulmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Kaza yapan araçlardan biri sulama kanalına ...
Toroslar Belediyesinden, ilkokula başlayacak çocuklara ‘Okul Olgunluğu Testi’
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden, ilkokula başlayacak ...
Otomobil park halinde kamyonete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halinde kamyonete çarptı: 2 yaralı
Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı
Sıcak hava Mersinlileri bunaltıyor Nemle beraber hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı Mersin'de, vatandaşlar güneşten korunmak için ağaç altlarında serinlemeye çalışıyor Zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar, çıktıklarında da güneşte durmamaya özen gösteriyor
YEREL HABERLER Sıcak hava Mersinlileri bunaltıyor Nemle beraber ...
8. katta boya kovası üzerinde çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi
YEREL HABERLER 8. katta boya kovası üzerinde çalışan işçi yürekleri ...
TEM’de tır yangını
YEREL HABERLER TEM’de tır yangını
'+1 kafe' ilk misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER '+1 kafe' ilk misafirlerini ağırladı
Sağlık ordusunun yeni neferleri için online mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Sağlık ordusunun yeni neferleri için online mezuniyet ...
KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, Vali Su’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, Vali Su’yu ziyaret ...
Mersin Üniversitesi, YÖK Sanal Fuarında tanıtılıyor
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, YÖK Sanal Fuarında tanıtılıyor
MEÜ Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu'na ‘En İyi Çalışma Ödülü’ verildi
YEREL HABERLER MEÜ Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu'na ‘En İyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X