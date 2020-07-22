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Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği

DHA

Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından denetimlerde kullanılmak üzere zabıta ekiplerine tahsis edilen 15 adet 'scooter'a,  Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı olmadığı gerekçesiyle el koymak istemesi, iki belediye arasında gerginliğe neden oldu.
İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi zabıtası, UKOME kararı olmadığı gerekçesi ile dün akşam saat 21.00 sıralarında, Akdeniz Belediyesi zabıtasına tahsis edilen 15 adet scooter'a, belediye binası önünde el koymak istedi. Ancak el koyma işlemine Akdeniz Belesiyesi zabıta ekipleri izin vermedi. Yaşanan tartışmanın ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, scooter'ları almadan ayrıldı. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri de tutanak tutup, adli mercilere suç duyurusunda bulundu.
Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak şunları söyledi:
"Kamera kayıtları, zabıtamızın tuttuğu tutanak ve karakol ifadelerine de yansıdığı üzere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi´ne bağlı zabıtalar, adeta gasp tarzı bir anlayış ile belediyemiz zabıta personeline tahsis edilen 15 adet scooter'a el koymaya çalışmıştır. Belediyemiz zabıtasının buna karşı çıkması üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıtasının, personelimize yönelik tavrı ve hakaretamiz sözleri gerçekten şaşırtıcı olmuştur. Oysa bizler, Akdeniz Belediyesi olarak her fırsatta ifade ettiğimiz üzere uzlaşmadan, uyumdan ve yapıcı olmaktan yana olduğumuzu dile getiriyoruz. Ortada yasal anlamda bir sıkıntı var ise gelin görüşelim, konuşalım. Fakat eğer siz akşam karanlığında ekiplerinizi, belediyemiz önünde duran scooter'ları almak için demir kesme makasları ile gönderiyorsanız, burada başka niyetler, farklı amaçlar vardır. Zabıta ekiplerimizin kolay ve pratik bir şekilde, doğa dostu bu araçlarla halka hizmet vermesi, kimi, neden rahatsız etmiştir? Bunu anlamak mümkün değildir."  
'SÖKMEYE ÇALIŞIRKEN MÜDAHALE EDİLDİ'
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu da yaşananların üzücü olduğunu belirterek,
"Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri scooter'ları sökmeye çalışırken arkadaşlarımız durumu fark edip müdahale ediyor. Daha sonra geldikleri araçla geri dönüyorlar. Bu scooter'lar bize tahsis edilmiş durumda. Böyle bir şekilde gelip, sökmeye çalışmak doğru değil. UKOME kararı olmadığı söyleniyor ancak bu araçlar için öyle bir karara gerek yok. Yapılan yanlış bir davranış. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk."
Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2020-07-22 12:47:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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