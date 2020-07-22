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Şehir tiyatrolarında yıllar sonra bir ilk gerçekleşiyor Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahne önü ve gerisinde rol alacak 22 kişi için sınav açtı Sınav öncesi kente gelen juri üyesi ünlü sanatçılar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahne önü ve gerisinde rol alacak 22 kişi için sınav açtı. Sınav öncesi kente gelen juri üyesi ünlü sanatçılar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Şehir tiyatrolarında yıllar sonra bir ilk gerçekleşiyor Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahne önü ve gerisinde rol alacak 22 kişi için sınav açtı Sınav öncesi kente gelen juri üyesi ünlü sanatçılar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahne önü ve gerisinde rol alacak 22 kişi için sınav açtı. Sınav öncesi kente gelen juri üyesi ünlü sanatçılar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i makamında ziyaret etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yıllar sonra bir ilk gerçekleştiriyor. Uzun aradan sonra sahne önü ve gerisinde rol alacak 22 kişi için sınav başlatan Şehir Tiyatrosu, ünlü sanatçılardan oluşan jüri tarafından yapılacak seçmelerle yeni yol arkadaşlarını belirleyecek. Seçme sınavları öncesi başkanlığını tiyatrosinema sanatçısı ve Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlisi Cihan Ünal’ın yaptığı jüri üyeleri Galip Erdal, Tomris Çetinel, Özlem Ersönmez, Mehmet Yılmaz ile Mehmet Yaşayan, Başkan Seçer’i makamında ziyaret etti.

"12 yıl sonra sanatçılar ve sanat çalışanları ilk kez bir komisyonla karşılaştı"
Ziyarette konuşan Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı ve TOBAV Genel Başkanı Mehmet Yılmaz, dün ilk seçmeleri yaptıklarını söyledi. Dün çok duygusal ve güzel bir zaman yaşadıklarını kaydeden Yılmaz, “Tarifi zor duygularla çalışma yaptık. Çünkü yaklaşık 12 yıl sonra bu meslek alanında ciddiye alınan sanatçılar ve sanat çalışanları bir komisyonla karşılaştı. Bu hem sınava girenleri hemde biz jüri üyelerini gerçekten çok duygulandırdı. Bu yüzden sizleri kutluyorum bu mesleğe yeniden saygınlık kazandırdığınız için. Umarı Mersin Büyükşehir Belediyesi bu adamın bir öncüsü olur. Çünkü sosyal devam anlayışına ancak bu şekilde varacağız. Ben bütün sanat camiası adına bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Yıllardır devlet tiyatroları, şehir tiyatroları asla böyle bir sınav yapmadılar"
Mersin Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ise artık Mersinli olduğunu, Mersin Şehir Tiyatrosunda göreve başladığını söyledi. Juride bulunan bütün herkesin yıllardır konservatuvarlarda hocalık yaptığını kaydeden Atak, “Yüzlerce öğrenci yetiştirdik ama nereye yetiştirdik bu öğrencileri bilmiyoruz. Yıllardır devlet tiyatroları, şehir tiyatroları asla böyle bir sınav yapmadılar ve bizim meslektaşlarımıza aslında bir umut oldunuz. Onun için emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Biz bu toprakların değerini biliyoruz"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin’in çok değerli bir kent olduğunu kaydetti. Mersin’in bir Türkiye mozaiği olduğunu ifade eden Seçer, “Burası Türkiye’nin iz düşümü. Burada çok farklı renkler var. Bu renkleri birbirine bağlayacak bağdaşlara ihtiyacımız var. Onu da sanat olarak görüyoruz. Bu tiyatro ile oluyor bu müzikle oluyor bu farklı bir takım sanatsal alanlarla oluyor. Birde kent olarak bizim bu topraklar gerçekten çok tarihi, kültürel birikimi olan topraklar. Tarih bilen herkes buradan dünyaya ilk medeniyetlerin çıktığını bilir. Biz bu toprakların değerini biliyoruz. Olması gereken şekilde her alanda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.
Tiyatronun da önemine dikkat çeken Seçer, “Tiyatro sanatı insanı anlatıyor ama insan tarafından insanı tanıtıyor. Aslında her gün yaşadıklarımız bir tiyatro oyunu. Orada geçmişten günümüze, geleceğe insan yaşamının her noktasını anlatan bir sanat dalı. Bunu önemsiyoruz. Bu yüzden böyle bir karar aldık. Umut ediyorum çok güzel sonuçlar alacağız. Mersin’de buna çok yatkın. Burası farklı kültürlerin yoğrulduğu yer. İnşallah daha güzel şeyler yaparız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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