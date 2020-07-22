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Akkuyu´nun 2´nci ünite ekipmanlarının sahaya yolculuğu başladı

DHA

Akkuyu´nun 2´nci ünite ekipmanlarının sahaya yolculuğu başladı


MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'nca (Rosatom) yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali´nin (NGS) ekipman üretimi ve sevkiyatı devam ediyor.
Rosatom´un grup şirketlerinden Atomenergomash´ın makina bölümünün bir parçası olan AEM Teknoloji´nin Petrozavodsk Şubesi tarafından Akkuyu NGS´nin ikinci güç ünitesinin ilk buhar jeneratörüne ait iki kolektörün sahaya sevkiyatları için yolculuk başladı. Buhar jeneratörünün ayrılmaz bir parçası olan kolektör, birinci güvenlik sınıfı ekipmanları arasında yer alıyor. Bir güç ünitesinde, teslimat kapsamında her bir buhar jeneratöründe 2 olmak üzere 8 kolektör gövdesi yer alıyor. Toplam yüksekliği 5 metreden çapı ise 1 metreden fazla olan kolektörler, reaktörün birinci ve ikinci devrelerinin soğutucuları arasındaki ısı değişimini gerçekleştiriyor. Üretim sürecinde, dövme metal çubuklar mekanik işleme tabi tutuluyor, iç yüzeye paslanmayı önleyici antikorozif plakaj uygulanıyor. Gövde parçalarının kaynağı yapılıyor ve ısıl işlem gerçekleştiriliyor.
Bir kolektörün kaynak ve yüzey kaplama işlemi yapılırken 2 tondan fazla kaynak malzemesi tüketiliyor. Üretimi tamamlanmış bir kolektörün ağırlığı ise 16 tonu aşıyor. Ürün imalatı yapılırken her aşamasında, görsel ölçüm ve ultrasonik test, radyografi ve renk denetimi de dâhil olmak üzere kalite kontrolü gerçekleştiriliyor.
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar MERSİN, (DHA)
2020-07-22 15:19:30

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