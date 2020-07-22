Otobüs durağına çarpan otomobildeki 4 polis yaralandı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarpıp, takla atarak otobüs durağına çarptı. Kazada otomobildeki, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.Ş. yönetimindeki 61 ACG 149 plakalı otomobil, Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi karşısına geldiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla atarak otobüs durağına çarptı. Kazada, M.Ş. ve yanındaki kendisi gibi Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları A.Y., S.K. ve A.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

2020-07-22 20:16:19



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