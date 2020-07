Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük: "İlimiz Türkiye'nin en iyisiydi" Sağlık Bakanlığı ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla mücadelede destek veren 25. Bölge Eczacı Odası'na bağlı eczacılara teşekkür belgesi verildi

Sağlık Bakanlığı ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla mücadelede destek veren 25. Bölge Eczacı Odası'na bağlı eczacılara teşekkür belgesi verildi. Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, "Bu süreç içerisinde ilimiz ilk aşamalarda Türkiye’nin en iyisiydi" dedi.

Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene Vali Yardımcısı Küçük'ün yanı sıra İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 25. Bölge Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır ile eczacılar ve sağlık çalışanları katıldı. Burada konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, korona virüs salgını dolayısıyla yaşanan süreç içerisinde sağlık çalışanlarının başarılı bir sınav verdiğini söyledi. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin’de de başarılı bir sürecin sürdürüldüğünü vurgulayan Küçük, “Valimiz Ali İhsan Su başkanlığında bizde hep beraber bu süreci yönetirken, ne çok sıkmayı nede çok serbest bırakmayı biz öngörmedik. Çünkü her ikisinin de sakıncalarının olduğunu düşünüyorum ve doğrusunun da bu olduğunu biz halen düşünmeye devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde ilimiz ilk aşamalarda Türkiye’nin en iyisiydi. Biz tabi bunu çok beyan etmedik. Tabi iller arasında geçiş yasaklarının kalkmasıyla birlikte bu süreç belli bir aşamaya gidecekti. Ancak halen biz bunu başarıyla götürüyor ve idare ediyoruz. Bu başarıda en büyük pay sahibi olanların da tabiki de bu işin öncülüğünü yapan, bu işin yükünü çeken sağlık teşkilatı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.



"Sağlıkçılarımızın önerilerinin dinlenmesinin yararlı olduğunu gördük"

Herkesin bilgisine, görgüsüne ve almış olduğu eğitimine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Küçük, "Sağlıkçılarımız da, sağlık camiası mensuplarımızda bu alanla ilgili eğitim alan insanlar. Biz onların bilgi, deneyim ve görgülerine inanan, onları dikkate alan, bilim kurulundan başlayarak devam eden bu süreç içerisinde şu anda gelinen aşamada yararlı olduğunu, onların dinlenmesinin bu süreci yönetmede hepimize katkı sağladığını hep beraber görmüş oluyoruz. Bu süreç içerisinde önemli unsurlardan bir tanesi de eczacılarımızdı. Baştan beri eczacılarımızla sürekli görüşmelerimiz oldu. Kendilerinin zaman zaman önerileri oldu. Karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözüm üretmeye çalıştık. Bu süreç yönetilirken onlarında katkılarını, onlarında katılımlarını biz gördük ve yaşadık. Her dönem önem kazanan meslekler olabilir. Mücadelenin içerisinde aktif rol oynayan ve gönül gücünün motivasyonunun yüksek tutulması gereken meslek grupları olabilir. Biz bu süreci yönetirken sağlık camiasındaki arkadaşlarımızın tamamının motivasyonunun eksiltilmemesi, düşürülmemesi için gayret sarf ettik. Bunlardan bir tanesi de eczacılarımızdı. Eczacılarımız bu süreç içerisinde sürekli yüz yüze gelen, bireysel olarak tehdide açık en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Buda çok normaldi. Çünkü tıpkı bir askeri harekatta, bir savaşta nasıl ki güvenlik güçleri büyük bir risk altındaysa, bu mücadelede de sağlık çalışanları risk altındaydı. Aynı zamanda onlara hepimizin lojistik destek vermesi gerekiyordu. Bu ilimizde oldukça başarılı bir şekilde sağlandı. Bundan dolayı da emeğe geçen bütün herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Zorlu bir süreçten geçiyoruz"

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ise dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. Korona virüs ile tüm dünyanın mücadele ettiğini belirten Bahçacı, “Bu virüs ile ilgili birçok şey söyleniyor ama ortada bir gerçek var sağlık çalışanları her kademede insanlığa hizmet etmeye devam ediyor. Eczacılarda bu süreçte en ön saflarda yer aldı. Eczacılığı sadece askeri 35 metre kare alanı olan, içinde ilaçların bulunduğu bir mekan olarak tanımlarsa çok cılız kalır. Eczacılık mesleği ilaç üretiminin, yeni ilaçlar bulunmasının, insanlığa hizmetin en iyi yapıldığı mesleklerden biridir. Bugün korana virüse karşı da yeni aşı ve yeni ilaç çalışmalarında eczacılık mesleğinin önemi ve rolü çok büyüktür. Çalışmalarından dolayı tüm eczacılarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Alnımızın akıyla bu süreci tamamlayacağımızı düşünüyorum"

25. Bölge Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır da zorlu bir süreçten geçtiklerini kaydederek, “Maalesef bu süreç halen bitmedi. Umut ediyorum ki hüzünlerimizi, mutluluklarımızı kucaklaşarak geçireceğimiz günler en yakın zamanda karşılaşacağımız günler olur. Sürecin başında çok zorlu bir zaman geçirdik. Ancak biz şunun farkındaydık. Biz pandemiden öncede pandemi sırasında da halkın en yakın sağlık danışmanı olarak 7 gün 24 saat bu hizmeti sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Tabi ki zorluk yaşadık, yeri geldiğinde sinir harpleri yaşadık. Ama bir savaşta nasıl ki askerler en önde savaşırlarsa biz sağlık çalışanları da göreviydi. Alnımızın akıyla bu süreçten geçtiğimizi ve iyi bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eczacılara teşekkür belgesi ve plaketi verildi.

