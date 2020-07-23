TORTEK kursları yaylalarda faaliyete geçti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesi ve meslek edinmeleri amacıyla gerçekleştirdiği Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (TORTEK), yaylalarda büyük ilgi görüyor. Kurslara kayıt olan çocuklar da yeni el becerileri edinerek, güzel zaman geçiriyor.

Toroslar Belediyesi, yeni normal hayat çerçevesinde gerekli olan tüm tedbirleri alarak yaylalarda el sanatları ve beceri kursları açtı. Pandemi sürecinde ara verilen kurslar, yaz döneminde Gözne, Soğucak, Bekiralanı, Arslanköy ve Ayvagediği mahallelerinde de vatandaşlarla buluştu. Ahşap boyama, amigurimi, çeyiz ürünleri, iğne oyası, kuyumculuk teknolojisi, takı tasarımı, kadın üst giyimi olmak üzere 7 branşta verilen kurslar, kadınların yanı sıra çocukların da yoğun ilgisini görüyor. Haftanın 5 günü verilen kurslara katılan kadınlar, el becerilerini geliştirirken bir yandan da sosyalleşme imkanı buluyor. Çocuklar da zamanlarını internette değil hobi edinerek ve eğlenerek geçiriyor. Ahşap boyama kursunun müdavimi olan çocukların yaptıkları çalışmalar ise göz dolduruyor. Toroslar Belediyesi'nin ahşap boyama kursunda öğrenirken eğlenmenin keyfini de yaşayan 8 yaşındaki Arda, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu kursu çok sevdim. Atsız Başkanıma çok teşekkür ederim" dedi.

Kurslarla ilgili bilgiler veren TORTEK usta öğreticileri ise kursların geçen hafta başladığını ve ev hanımlarının yanı sıra 810 yaş grubundaki çocukların da kurslara katılabileceklerini belirterek, "Kursiyerlerimiz, bu kurslara katılarak kendi kıyafetlerini, yastıklarını, yorganlarını ve pikelerini dikmeyi öğreniyorlar. Çocuklar, zamanlarını daha çok internetle geçiriyor. Yaz tatillerini değerlendirmeleri adına çocuklarımızı da bu kurslarımıza kaydettik. Onları el sanatlarıyla tanıştırdık" ifadelerini kullandılar.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise TORTEK ile kadınlara meslek öğretmenin yanı sıra aile bütçelerine katkı sağlamalarını da amaçladıklarını dile getirdi.

Pandemi sürecinde ara verdikleri mesleki eğitim kurslarını, vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda yaylalarda açtıklarını belirten Yılmaz, "Özellikle ev hanımlarının kaliteli zaman geçirebilmesi ve ürettikleri el emeği ürünleriyle aile ekonomilerine destek olabilmesi amacıyla TORTEK kurslarımızı ilçemizin dört bir yanına yaydık. Pandemi sürecinde ara verdiğimiz kurslarımızı yaylalarımızda 7 branşta sürdürüyoruz. El sanatları kurslarına kadınların yanı sıra çocuklarımızın da katıldığını görmek bizler için mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Kurslarla ilgili bilgi almak isteyenler TORTEK merkezinin 0531 394 21 88 numaralı telefonuyla iletişime geçebilir.

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