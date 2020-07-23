Rosatom 'ASE Uluslararası Fotoğraf Ödülleri 2020' yarışması başlıyor

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerji Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü 'ASE Uluslararası Fotoğraf Ödülleri 2020' yarışması başlıyor.

İnsanlar arasındaki dostluğu, doğayı ve nükleer enerjiyi anlatmanın yanı sıra, ASE'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin yaşamlarına, kültürel zenginliklerine ve ulusal kimliklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek yarışma için başvurular alınmaya başlandı. Yarışma ASE'nin operasyon bölgesi olan Hindistan, Bangladeş, Mısır, Çin, Belarus, Macaristan, Finlandiya, Türkiye, Bulgaristan, Slovakya, Özbekistan ve Rusya'da 18 yaş üstü tüm amatör fotoğrafçılara açık olacak. Fotoğraflar yarışma koşullarına uygun olarak ASE'nin faaliyet gösterdiği ülkelerden birini anlatacak.

Yarışma kategorileri ise şöyle:

"Atom burada: Bu kategorideki fotoğraflar, toplum ve doğanın, güvenli ve çevreci nükleer enerji ile dostluğunu yansıtan kareler olacak. Fotoğraflarda tamamlanmış veya inşa halinde olan nükleer güç santralleri yer alabilecek.

Ülkem: Bu kategorideki fotoğraflar kültürel çeşitliliği, ulusal kimliği, ülkenin veya bölgenin geleneklerini yansıtan, hayatın içinden kareler olacak.

Donmuş kare: Fotoğraflar, hayatın kalp atışlarını tasvir eden anlatılmamış hikayeleri yansıtacak. Bu kategoride yarışacak olanlardan beklenen, fotoğrafı görenleri hikayeyi hayal güçleriyle tamamlamaya itecek kareleri yakalayabilmeleri olacak. Bu kategorideki fotoğraflar insanları, hayvanları, mimariyi, doğayı ve bunların birbirleriyle etkileşimlerini anlatacak.

Doğa ile diyalog: Bu kategoride yarışacak fotoğraflar, dünyanın dört bir yanındaki çeşitliliği ve görkemi, yaşadığımız yerkürenin benzersizliğini ve güzelliğini yansıtan fotoğraflar olacak. Fotoğraflar doğal ortamlarında, habitatlarında yaşayan hayvanları ve doğal hayatı gözler önüne seren karelerden oluşacak.

Ne yersek oyuz: Bu kategoride ise yarışmacıların, ulusal mutfakların ayırt edici özelliklerini, ülkelerin yemek pişirme geleneklerini ve yeme ritüellerini yansıttığı fotoğraflar yarışacak."

'ASE Uluslararası Fotoğraf Ödülleri 2020’yi kazananları ödüller ve unutulmaz bir Rusya gezisi bekliyor. En iyi fotoğraflar ayrıca final kataloğunda yer alarak ASE tarafından organize edilecek bir fotoğraf sergisinde de sanatseverlerle buluşacak. Yarışmaya başvurmak için son tarih ise 17 Eylül 2020. Fotoğrafçılar bu tarihe kadar eserlerini 'photoawardsrussia@gmail.com' adresine gönderebilecek.

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