"O kurnadan bu kurnaya"

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Mersin’in Tarsus ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Büyük Kösebalcı Mahallesi göl yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Ergül yönetimindeki 33 ND 179 plakalı Ford marka traktörün direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü aracın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekibi, İbrahim Ergül’ün öldüğünü belirledi. Ergül’ün cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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