Mersin'de PKK/KCK/YPG operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de jandarma ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenliği operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye giren biri kadın 2 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı araştırmada, Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunan ve daha sonra kaçak yollara Türkiye'ye giriş yapan 2 kişiyi belirledi. Bunun üzerine örgüt üyesi biri kadın 2 kişinin bulunduğu adrese şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde arama da yapan ekipler, örgütsel dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirdi.
Örgüt üyesi 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.