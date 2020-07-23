Mersin´de PKK/KCK/YPG operasyonu

MERSİN, (DHA)-MERSİN´de, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmada, örgüt adına Suriye´de silahlı faaliyetlerde bulunan 2 kişinin kaçak yollarla Türkiye´ye giriş yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin kaldıkları adrese savcılıktan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda dijital örgütsel malzeme ile doküman ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-07-23 17:34:02
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