Mersin´de PKK/KCK/YPG operasyonu

"O kurnadan bu kurnaya"

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MERSİN, (DHA)-MERSİN´de, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmada, örgüt adına Suriye´de silahlı faaliyetlerde bulunan 2 kişinin kaçak yollarla Türkiye´ye giriş yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin kaldıkları adrese savcılıktan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda dijital örgütsel malzeme ile doküman ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-07-23 17:34:02



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