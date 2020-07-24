Çalıştığı çiftlikte akıma kapılıp, öldü

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde çalıştığı çiftlikte bahçeyi sulamak için motopompu çalıştırırken akıma kapılan Murat Örekeci (41), yaşamını yitirdi.

Olay, ilçenin Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkisinde meydana geldi. 3 çocuk babası Murat Örekeci, 20 yıldır çalıştığı ve bakıcılık yaptığı çiftlikte bahçeyi sulamak için motopompu çalıştırmak istedi. Ancak bu sırada Örekeci, akıma kapıldı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Örekeci´nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Örekeci'nin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-07-24 10:16:31



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