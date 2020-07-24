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MESKİ Genel Kurulunda borçlanma yeniden gündeme alındı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bütçe dengelerimizi bozma adına suda indirim yaptık"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Pazartesi günü su fiyatlarında yaptıkları indirimin kurumun bütçesinde 5 ay için 45 milyon liralık bir gelir kaybına neden olacağını belirterek, "Biz bütçe dengelerimizi bozma adına vatandaşlarımıza bu indirimleri yaptık. Ne keyfimizden fiyat artırabiliriz, ne keyfimizden fiyat düşürebiliriz" dedi.

MESKİ Genel Kurulunda borçlanma yeniden gündeme alındı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bütçe dengelerimizi bozma adına suda indirim yaptık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Pazartesi günü su fiyatlarında yaptıkları indirimin kurumun bütçesinde 5 ay için 45 milyon liralık bir gelir kaybına neden olacağını belirterek, “Biz bütçe dengelerimizi bozma adına vatandaşlarımıza bu indirimleri yaptık. Ne keyfimizden fiyat artırabiliriz, ne keyfimizden fiyat düşürebiliriz” dedi.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MESKİ) Temmuz Ayı Olağan Genel Kurulu ikinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer’in oturum başkanlığında gerçekleştirildi. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün mayıs ayı içerisinde yapılan olağanüstü genel kurulunda reddedilen MESKİ’nin 100 milyon TL’lik borçlanma talebi, Başkan Seçer tarafından gerekçesi de belirtilerek genel kurula iade edildi.
“68 milyon 571 bin liraya kadar borçlanabileceğiz”
Genel Kurulun, MESKİ Genel Müdürü’ne 100 milyon borçlanma yetkisi verilmesine dair gündem maddesi üzerine konuşan Seçer, “Yasa gereği borçlanma kaleminde yer alan bu miktarın, biz ancak geçtiğimiz yılın gerçekleşen gelir bütçesinin yeniden değerlenme oranının yüzde 10’una denk gelen kısmını kullanabiliyoruz. Geçen sene kurumumun gelir bütçesi 559 milyon 285 bin liraydı. Yeniden değerlemeyle beraber bu miktar 685 milyon 571 bin liraya yükseldi. Bunun yüzde 10’u da 68 milyon 557 bin lira. Yani bu borçlanma yetkisi sayın genel müdüre verildiği takdirde ancak 68 milyon 571 bin liraya kadar borçlanabileceğiz” diye konuştu.
Seçer, neden borçlanma yetkisi istediklerini anlattı
“Biz borçlanma yetkisini neden istiyoruz? Neden borçlanıyoruz?” diyen Seçer, yatırım programına koydukları yatırımların bir bir gerçekleştiğini, şu an MESKİ’nin 14 noktada çalışmasının sürdüğünü söyledi. Devam eden yatırımları ilçe ilçe, her bir projenin rakamlarını vererek anlatan Seçer, şöyle devam etti: "Devam eden içme suyu projeleri bedeli 46 milyon 886 bin lira. Bu yıl ödememiz gereken miktar 11 milyon 798 bin lira. Öncelikli planlanan içme suyu yatırımlarımızın miktarı 197 milyon 256 bin lira ve bu yıl içinde de bu yatırımlara ilişkin ödememiz 7 milyon 700 bin lira. Devam eden kanalizasyon yapım işleri toplamımız 26 milyon 515 bin lira. İş artışlarıyla beraber 28 milyon 818 bin lira. Bu yıl içinde 28 milyon 818 bin lira ödenmesi gerekiyor. Öncelikli planlanan kanalizasyon işlerimizin bedeli 254 milyon lira. Bu yıl içinde 5 milyon lira gibi bir ödentimiz olacak. Toplamda öncelikli devam eden yağmur suyu projelerimizin bedeli 42 milyon 231 bin lira. Bu yıl içinde yapacağımız ödenti 38 milyon 941 bin lira. Devam eden atıksu arıtma tesisi projeleri 5 milyon 540 bin lira. Bunun 3.5 milyon liralık kısmı bu yıl ödenmiş olacak. Sonuç olarak devam eden mal alımı, hizmet alımı, teknoloji alımı ve yatırımlarımızın toplamı 92 milyon 93 bin lira. Bu yıl içerisinde 74 milyon 197 bin liralık bir ödememiz söz konusu. 2020’de devam eden, planlanan, önümüzdeki günlerde ihalesine çıkacağımız yatırımlarla beraber 664 milyon 432 bin liralık bir yatırım söz konusu. Bu yıl içinde bu yatırımlara ödememiz gereken tutar 164 milyon 955 bin lira civarında.”
“MESKİ’nin borç stoku 255 milyon lira gerilemiştir”
MESKİ’nin bu yatırımlara ilişkin en geriden gelen borcunun haziran ayındaki hakediş olduğunu kaydeden Başkan Seçer, “Mayıs ayından 1 TL dahi bizim borcumuz yok. MESKİ’nin mali dengesini daha net anlamanız açısından bunu söylüyorum. Mali dengemiz yerinde. Ne yaptığımızı biliyoruz. Ne ödediğimizi biliyoruz. 2019 yılı 1 Nisan’ından bu yana yönetimdeyiz. MESKİ, bankadan 1 kuruş borç para kullanmamıştır. 8 milyon TL, meclisin de desteğiyle teminat mektubu alımı gerçekleştirmiş, bunu da Enerjisa’ya verdiğimiz depozitoyu boşa çıkarmak için, serbest bırakmaları için kullandık. Tekrar söylüyorum, 1 TL dahi geçmiş dönemden para kullanmadık. Daha önemli bir durum söyleyeceğim. 1 Temmuz itibariyle, devraldığımız 1 Nisan tarihinden bu yana, MESKİ’nin borç stoku 255 milyon lira gerilemiştir. MESKİ’nin yaklaşık 750 milyon TL borcu vardı. Döviz borcu olan kısımlar. Sadece Euro cinsinden 72 milyon borç vardı. Döviz kurlarındaki oynamaları da düşünerek bu hesapları yapın. TL bazında 255 milyon lira borç azaltılmış. Şu anda borç 500 milyon civarında” ifadelerini kullandı.
“Biz bütçe dengelerimizi bozma adına vatandaşlarımıza bu indirimleri yaptık”
MESKİ’nin su ve atık su geliri ile İller Bankası geliri için öngördükleri rakamın aylık 67 milyon lira olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kasım ve aralık ayında ise gelirin 62 milyon liraya düşeceğini öngördüklerini söyledi. Seçer, şöyle devam etti; "Bizim eski tarifelerle, yani pazartesi günü yaptığımız su fiyat tarifelerindeki değişimden önce 114 milyon liralık bir açığımız söz konusu. Bizim öngördüğümüz borçlanma, 100 milyon lira. Hiç hayalci bir şey yok. Bütçe dengeli olsun diye 100 milyon lira borçlanma öngörmüşüz. Yaptığımız hesaplamalarda aşağı yukarı onu da tutturmuşuz. Pazartesi günü aldığımız kararlarla yaklaşık olarak 45 milyon liralık bütçemizde bir sapma olacak. Biz bütçe dengelerimizi bozma adına vatandaşlarımıza bu indirimleri yaptık. Ne keyfimizden fiyat artırabiliriz, ne keyfimizden fiyat düşürebiliriz. Bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz. Sıkıştığımız noktada bizim hakkımız, yasal hakkımız, borçlanma yetkisini aslında bu meclis onaylamış. Ama bizden tekrar borçlanma yetkisi talebinde bulunan finans kuruluşları var. Bundan dolayı biz bunu sizden istiyoruz. 159 milyon 700 bin liralık bir sapma olacak. Biz bunun 68 milyon 500 bin liralık kısmını eğer takdir ederseniz borçlanmayla karşılayalım. Kalan 90, 100 milyon liralık kısmına da farklı tedbirler alalım. Kaçak kayıp konusunda tavizsiziz. Artık kaçak kayıp oranının yüzde 60’larda olması ayıbından kurtulacağız. Makul seviyelere ineceğiz. Demode şebekeler var. Süratle yeniliyoruz. Ama bir de direkt söylüyorum çalınan suyumuz var. Çaldırmayız arkadaş. Çalmayanın faturasına ekletmeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Biz ne kadar az su çaldırırsak, o kadar faturaların alt kısmındaki toplam düşer. Çünkü bizim maliyetimiz düşer.”
Salt çoğunluk sağlanmadı
MESKİ Genel Müdürlüğü’nün mayıs ayı içerisinde yapılan olağanüstü genel kurulunda, MESKİ’nin 100 milyon TL’lik borçlanma talebi Cumhur İttifakının oylarıyla reddedilmişti. Başkan Seçer, borçlanma talebinin reddine ilişkin kararı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesine istinaden gerekçesi de belirtilerek genel kurula iade etti ve yeniden görüşülmesini istedi. Son genel kurulda yeniden ele alınan borçlanma talebine ilişkin kararın tekrardan ısrar edilerek reddi için, Büyükşehir Belediye Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekiyordu. Cumhur İttifakı önceki kararda ısrar etti ancak 35 oyda kaldı, salt çoğunluğu bulamadı.
MESKİ’nin borçlanma talebine ilişkin kararın yürürlüğe girmesi için karar mahallin en büyük mülki idare amiri olan Mersin Valiliği’ne gönderilecek ve valilikten gelen yanıta göre gerekli işlemler tesis edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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