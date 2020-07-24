Mersin'de 22 gündür kayıp alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

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Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 22 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası Şükriye Lök'ün (77) ormanlık alandaki dere yatağında, cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Yassıbağ Göleti'ne 5 kilometre uzaklıktaki Şeyhömer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban, dere yatağında yaşlı bir kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar sonunda, kadının 22 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan alzheimer hastası Şerife Lök olduğu belirlendi.

Lök'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Şükriye Lök'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa GÜMÜŞ

2020-07-24 17:10:42



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