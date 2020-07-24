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Mersin'de 22 gündür kayıp alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

DHA

Mersin'de 22 gündür kayıp alzheimer hastası ormanda ölü bulundu


Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 22 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası Şükriye Lök'ün (77) ormanlık alandaki dere yatağında, cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Yassıbağ Göleti'ne 5 kilometre uzaklıktaki Şeyhömer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban, dere yatağında yaşlı bir kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar sonunda, kadının 22 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan alzheimer hastası Şerife Lök olduğu belirlendi.
Lök'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Şükriye Lök'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa GÜMÜŞ
2020-07-24 17:10:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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