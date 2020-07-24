Su kuyusuna düşen ineği, itfaiye kurtardı

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde, su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erdemli ilçesinde besicilik yapan Osman Delikbaş, Karahadırlı Mahallesi´nde otlatmaya çıkardığı ineğinin su kuyusuna düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımıyla 18 metrelik kuyuya düşen ineği kurtardı. Yara almadan kurtulan ineğine kavuşan Delikbaş, ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-07-24 17:13:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.