Akduman: “Anamur’da ormanları tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akduman: “Anamur’da ormanları tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirdik”

İHA

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Anamur'da gerçekleştirdikleri yol yapım ve bakımlarıyla ormanları biyotik ve abiyotik tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirdiklerini söyledi.

Akduman: “Anamur’da ormanları tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirdik”

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Anamur’da gerçekleştirdikleri yol yapım ve bakımlarıyla ormanları biyotik ve abiyotik tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirdiklerini söyledi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Kenan Akduman, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı program ve gerçekleşmelerini yerinde inceledi. Akduman’a, Anamur Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris, şefler, teknik elemanlar ve orman muhafaza memurları eşlik etti.
Bölge Müdürü Akduman, ‘Gidemediğin yer senin değildir’ düşüncesi ile Anamur Orman İşletme Müdürlüğünce programlanan 16+000 kilometre yeni yol programı, 4+000 kilometre büyük onarımı, 4+000 kilometre sanat yapısı, 2+000 traktör yolu ve 2+000 yangın emniyet yolunun yapım ve bakımları yapılmak suretiyle ormanların biyotik ve abiyotik tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirilmesini sağladıklarını belirtti. Akduman, muhtemel orman yangınlarına en hızlı müdahale edilecek şekilde orman yangınlarını önlemeyi hedeflediklerini vurguladı.
Akduman, işletme müdürlüğünün gelir kaynaklarının yüzde 97’sini oluşturan oduna dayalı asli orman ürününde maksimum gelir sağlanması için ikinci sınıf emval üretimi ve standartlara uygunluğunu da kontrol etti. Akduman, sınıf emval üretiminde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, müşterinin ve kurumun çıkarlarının gözetilmesi konusunda, başta işletme müdürü olmak üzere tüm personelin gerekli özeni göstermesi için daha fazla gayret ve dikkat vurgusu yaptı.
Abanoz ve Kesmece şefliklerindeki sedir gençleştirme sahalarını ve sedir üretim sahalarındaki çalışmaları da yerinde inceleyen Akduman, 3 hafta önce verdiği talimatlara istinaden Kesmece Şefliği 363 nolu bölmede 31 hektarlık alanda yapılan 10 bin metreküp tohumlama damgasının üretime verilmesinden dolayı işletme müdürünün nezdinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülnar'da lavanta üretimi 2 yılda 100 kat arttı
YEREL HABERLER Gülnar'da lavanta üretimi 2 yılda 100 kat arttı
Bölge Müdürü Akduman, Erdemli ağaçlandırma sahalarını inceledi
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Akduman, Erdemli ağaçlandırma sahalarını ...
Mersin İdman Yurdu yeniden profesyonel ligde
YEREL HABERLER Mersin İdman Yurdu yeniden profesyonel ligde
Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerde bayram temizliğine başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerde bayram ...
İlaçlama ekipleri, haşereyle mücadele konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER İlaçlama ekipleri, haşereyle mücadele konusunda ...
Büyükşehir Belediyesinin alacağı 73 otobüsün ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin alacağı 73 otobüsün ihalesi ...
Mersin Polisi, kurban satıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER Mersin Polisi, kurban satıcılarını sahte para ...
MTOSB Başkanı Tekli: “Son yıllarda bölgemize yoğun talep var”
YEREL HABERLER MTOSB Başkanı Tekli: “Son yıllarda bölgemize yoğun ...
Su kuyusuna düşen ineği, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen ineği, itfaiye kurtardı
Mersin'de 22 gündür kayıp alzheimer hastası ormanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de 22 gündür kayıp alzheimer hastası ormanda ...
Yeşilboğaz: "Önemliyiz, çünkü bağımsızız"
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: "Önemliyiz, çünkü bağımsızız"
MGC ve VM Medical Park Mersin Hastanesi arasında ‘sağlık protokolü’ imzalandı
YEREL HABERLER MGC ve VM Medical Park Mersin Hastanesi arasında ...
Kamyon iki köprü arasına düştü Kazada kamyon sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kamyon iki köprü arasına düştü Kazada kamyon sürücüsü ...
Mezitli’de MGC Lokalinin temeli atıldı Başkan Tarhan, MGC Başkanı Tepe ve gazetecilerle birlikte lokalin temeline harç döktü
YEREL HABERLER Mezitli’de MGC Lokalinin temeli atıldı Başkan Tarhan, ...
Tarsus'ta, dere köpürdü
YEREL HABERLER Tarsus'ta, dere köpürdü
Yılmaz: "Turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz"
Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Tarsus’ta Kusun Deresi köpürdü Dereye dökülen atığın insan sağlığına zararı olup olmadığı yapılan incelemelerden sonra belirlenecek
YEREL HABERLER Tarsus’ta Kusun Deresi köpürdü Dereye dökülen atığın ...
Mersin Barosu, pandemide sokak hayvanlarının barınma şartlarını raporladı
YEREL HABERLER Mersin Barosu, pandemide sokak hayvanlarının barınma ...
Mersin'de 'Kara çadırda yaz okulu' projesi
YEREL HABERLER Mersin'de 'Kara çadırda yaz okulu' projesi
Tarsus'ta "Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi" açıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta "Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi" açıldı
İlkokula başlayacak çocuklara 'Metropolitan okul olgunluğu testi'
YEREL HABERLER İlkokula başlayacak çocuklara 'Metropolitan okul ...
Mersin'de kara yolunda koşan atlar görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Mersin'de kara yolunda koşan atlar görenleri şaşırttı
Pazarcılar esnafından Başkan Gültak'a teşekkür
YEREL HABERLER Pazarcılar esnafından Başkan Gültak'a teşekkür

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X