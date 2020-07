Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kadın öncelikli uygulama

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında kadının güçlenmesine yönelik adımlar atarken, kadına yönelik şiddete karşı da farkındalık oluşturacak uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda imzalanan toplu iş sözleşmesinde, kadına yönelik şiddete karşı yaptırım maddesi de yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Nisan ayında göreve gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in attığı değişim adımlarından ilki, kadınların güçlendirilmesine, kadınların önündeki istihdam ve kariyer engellerinin kaldırılmasına, kadın dayanışmasının örülmesine yönelik adımlar oldu. Bunlardan biri de ilgili bakanlıkların isim konusundaki şartları gereğince Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu. Kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapan daire bünyesinde oluşturulan Danışma Merkezi, kadınlara psikolojik ve hukuki destek veriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi kadınların istihdam sorunundan kreş sorununa, eğitime erişim sorunundan şiddete maruz kalma riskine kadar her alanda yanında oluyor.

Kadın Danışma Merkezi kadınların yanında

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gün geçtikçe artan kadına yönelik şiddetin nedenleriyle ortadan kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi, korunması, şiddete maruz kalan ve bu şiddetin izlerini hem psikolojik hem de fiziksel olarak taşıyan kadınların yeniden hayata kazandırılması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın Danışma Merkezi de bu çalışmaların merkezi konumunda. Bünyesinde görev yapan psikologlar ile kadınlara psikolojik destek veren Büyükşehir Belediyesi, avukatları ile de şiddete maruz kalan kadınlara yönlendirici hukuki danışmanlık hizmeti veriyor. Danışma Merkezinden kurulduğu günden bu yana 700’e yakın kadın yararlandı. Pandemi döneminde de 300’e yakın kadına online terapi hizmeti verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın Konukevinde de her türlü şiddete ve sömürüye uğrayan ve uğrama ihtimali bulunan kadınların, şiddetten ve sömürüden korunması, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanıyor.

Kadın emeği görünür oldu

Kadınların yaşadığı sorunlar ve risklere karşı çalışmalar yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda sıfır bürokrasi ilkesiyle çalışılıyor ve kadınlar acil sorunlarında zaman kaybetmeden daireye ulaşabiliyor. Otobüs şoförlüğü, marangozluk, temizlik işçiliği, güvenlik, parkomat görevlisi gibi işçi ihtiyaçlarında kadınlara öncelik tanıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede yüzlerce kadını istihdam etti ve kadın emeğinin görünür olmasına katkı sundu.

Toplu iş sözleşmesinde kadına şiddete yaptırım kararı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kadın dayanışması için attığı adımlardan biri de toplu iş sözleşmesine, kadına ve çocuğa yönelik şiddet uygulayanlara yönelik yaptırım kararının konulması oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve bağlı şirketlerde çalışan işçiler adına Belediyeİş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, eğer erkek işçi, kadına ya da çocuğa yönelik şiddet uygularsa iş akdi feshedilecek.

