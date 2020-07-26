Tarsus'ta trafik kazası: 4 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Celalettin Öztürk yönetimindeki 33 ABD 524 plakalı Volkswagen marka minibüs, eski TarsusAnkara yolu Taşobası mevkisinde aynı yönde seyreden Abdullah Celil Polat idaresindeki 35 U 8692 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Polat ile yanında bulunan biri kadın toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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