Mersinli turizmciler Kurban Bayramı'na hazır



Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) TÜRKİYE´nin Doğu Akdeniz´deki turizm merkezi olan Mersin´de turizmciler, 4 günlük bayram tatili için hazırlıklarını tamamlarken tatilciler de rezervasyonlarını yaptırmayı sürdürüyor.

22 bin 500 yatak kapasitesine sahip Mersin´de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Koronavirüs nedeniyle yüzde 60 doluluk oranı ile hizmet veren otel, motel, pansiyon sahipleri gelecek tatilcileri bekliyor. Vatandaşlar da 4 gün sürecek bayram tatili için rezervasyonlarını yaptırırken turizmcilerin umutlu bekleyişi sürüyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, bayramda yüzde 100 doluluk oranı beklediklerini belirterek, "Şu anda gelen rezervasyonlara baktığımızda bölgedeki otellerin dolacağına eminim. Bayramda inşallah turizmcinin yüzü gülecek, para kazanacak" dedi.

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale de, tesislerin sezon öncesi belediyelerin de desteğiyle pandemiyle ilgili olarak gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirerek, "Tesislerimiz şu anda bayrama hazır durumdadır. Herkesi Kızkalesi´ne davet ediyorum. 'Kızkalesi anlatılmaz, yaşanır' diyorum" diye konuştu.

Öte yandan, hava sıcaklığının 34, hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu kentte hafta sonunu firsat bilen vatandaşlar sahillere ve yaylalara akın etti. Kimi Akdeniz´in mavi sularının keyfini çıkartırken kimi de kumsalda kalıp güneşlenmeyi tercih etti.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN

2020-07-26 14:16:12



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