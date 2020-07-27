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DHA

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Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde  devrildi.  Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Mersin
2020-07-27 08:55:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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