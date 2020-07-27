Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde devrildi. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Mersin
2020-07-27 08:55:27
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