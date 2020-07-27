Tarsus’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu TarsusAdana güzergahında 3 araç zincirleme kaza yaptı. 64 AAK 922 plakalı otomobilin sürücüsü Habip Uludağ, 34 CLF 260 plakalı Peugeot marka otomobilin sürücüsü Hasan Demir ve 01 JZ 500 plakalı Honda marka otomobilin sürücüsü Amado Josef ile araçta bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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