Askerleri taşıyan otobüs devrildi; çok sayıda yaralı var

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 30'un üzerinde yaralı olduğu bildirildi.
Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı. Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 30'dan fazla asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2020-07-27 09:11:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.