Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit (2)



5 ASKER ŞEHİT

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 askerin şehit olduğunu, otobüs şoförünün de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2020-07-27 09:30:05



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