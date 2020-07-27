Tarsus-Adana Otoyolu´nda zincirleme kaza: 5 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Tarsus-Adana istikametinde meydana geldi. Aynı yöne giden Habip Uludağ yönetimindeki 64 AAK 922 plakalı, Hasan Demir yönetimindeki 34 CLF 260 plakalı ve Amado Josef yönetimindeki 01 JZ 500 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada Amado Josef ve yanındaki 2 kişi ile diğer sürücüler Habip Uludağ ve Hasan Demir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-07-27 10:06:45



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