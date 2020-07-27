Akkuyu NGS’de bir adım daha tamamlandı Kondensere ait 20 parça Türkiye’ye gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu NGS’de bir adım daha tamamlandı Kondensere ait 20 parça Türkiye’ye gönderildi

İHA

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da çalışmalar son hızla devam ediyor. Santralin buhar türbinine monte edilecek kondensere ait gömülü parçaların bir bölümünün üretimi tamamlanarak Türkiye'ye gönderildi.

Akkuyu NGS’de bir adım daha tamamlandı Kondensere ait 20 parça Türkiye’ye gönderildi

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu’da çalışmalar son hızla devam ediyor. Santralin buhar türbinine monte edilecek kondensere ait gömülü parçaların bir bölümünün üretimi tamamlanarak Türkiye’ye gönderildi.
Rosatom’un Mühendislik Bölümü Atomenergomash ve General Electric'in ortak girişimi olan AAEM LLC’nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için tasarladığı ekipman, Rosatom'un makine yapımı bölümü ve Atomenergomash’in bir şirketi olan ZIOPodolsk PJSC'de üretilerek Türkiye’ye gönderildi. Gerçekleşen bu sevkiyat, Akkuyu NGS için ‘buhar türbini paketinin ekipman temini projesi’ kapsamında AAEM'nin gerçekleştirdiği ilk sevkiyat oldu. Yaklaşık 17,5 ton ağırlığındaki ekipman, 20’den fazla özel parçadan oluşuyor. Kondenserin tamamı ise 700’den fazla parçaya sahip.
Kondenser sayesinde türbinden çıkan basınç ve sıcaklığı azaltılmış buhar yoğunlaştırılarak suya dönüştürülüyor. Buharın suya dönüştürülmesiyle depolama işlemi daha kolay bir hale gelmiş oluyor. Kondenserin buharı suya dönüştürme işlemini daha güvenli bir şekilde yapabilmesinde ise üretimi tamamlanan parçalar önemli bir rol oynuyor.

Tüm şirketler ortaklaşa çalışıyor
Çalışma kapsamında AAEM uzmanları güç hesaplamaları ve 3D modelleme yaparak temel tasarım belgelerini de yayınladı. Uzmanlar, imalat sırasında gerekli tüm denetimleri de başarıyla gerçekleştirdiler. AAEM ve ZIOPodolsk şirketleri, Akkuyu NGS için ayrıca hava gidericiler, nem ayırıcı yeniden ısıtıcılar ile düşük ve yüksek basınçlı ısıtıcılar da üretecek.
AAEM ortak girişim şirketi, 2007 yılında General Electric'in (GE) Arabelle buhar türbini teknolojisini kullanarak Rus tasarımlı geleneksel NGS adalarını donatmak için kuruldu. Şirket, 2017 yılından bu yana, Akkuyu NGS'nin türbin adası için buhar türbin paketinin ekipman tedarik projesini gerçekleştiriyor.
Türbin adası için buhar türbini tesisinin ana ekipmanı, yarı hızlı Arabelle buhar türbini, dört kutuplu GIGATOP turbo jeneratörü ve kondenser vakum sistemi ekipmanı da dahil olmak üzere GE Steam Power tarafından üretilecek. Pompalar, ısı alışverişi ve diğer yardımcı ekipmanlar, Atomenergomash şirketleri olan ZiOPodolsk, CKBM, Ganz, ARAKO, ATM ve CNIITMASH NPO tarafından üretilecek. AAEM tarafından tasarlanan türbin ada sistemleri ise bir bütün olarak ünite çalışmasının maksimum verimliliğini, güvenilirliğini ve güvenliğini sağlayacak.

Tamamlandığında 35 milyar Kwh elektrik üretecek
Akkuyu NGS projesi, en yüksek güvenlik standartlarına uyan 3+ nesil Rus VVER1200 reaktör tesisleri ile donatılmış dört güç ünitesinden oluşuyor. Her NGS ünitesinin elektrik gücü 1200 MW olacak. Santral tam kapasiteye ulaştığında yıllık ortalama 35 milyar kWh elektrik üretecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit (3)
YEREL HABERLER Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit (3)
Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyeye ...
Tarsus-Adana Otoyolu´nda zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus-Adana Otoyolu´nda zincirleme kaza: 5 yaralı
Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını ...
Hasta dedesinin yanı başında uyurken cep telefonu çalındı
YEREL HABERLER Hasta dedesinin yanı başında uyurken cep telefonu ...
Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit (2)
YEREL HABERLER Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit (2)
flaş
YEREL HABERLER flaş
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 27 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, ...
Askerleri taşıyan otobüs devrildi; çok sayıda yaralı var
YEREL HABERLER Askerleri taşıyan otobüs devrildi; çok sayıda yaralı ...
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı Kazada yaralananlar Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı
YEREL HABERLER Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok ...
Tarsus’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
flaş
YEREL HABERLER flaş
Başkan Bozdoğan bir günde 16 mahalleyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan bir günde 16 mahalleyi ziyaret etti
Mersinli turizmciler Kurban Bayramı'na hazır
YEREL HABERLER Mersinli turizmciler Kurban Bayramı'na hazır
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Kariyer Net işbirliğine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Kariyer Net ...
Tarsus'ta trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazası: 4 yaralı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kadın öncelikli uygulama
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kadın öncelikli ...
Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sınavları tamamlandı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ...
Uzmandan yaz mevsiminde beslenme önerileri
YEREL HABERLER Uzmandan yaz mevsiminde beslenme önerileri
Bakanı Soylu'nun başkanlık ettiği Mersin'deki güvenlik toplantısı sona erdi
YEREL HABERLER Bakanı Soylu'nun başkanlık ettiği Mersin'deki ...
Bakan Soylu, Mersin'de güvenlik toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Mersin'de güvenlik toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısı için Mersin’e geldi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısı için ...
MEÜ yüksek lisans öğrencisi ‘Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülü’ aldı
YEREL HABERLER MEÜ yüksek lisans öğrencisi ‘Erguvanlı Mühendislik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X