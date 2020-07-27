Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit (3)

KAZA ANINI ANLATTI
Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 askerin şehit olduğu, otobüs şoförünün de yaşamını yitirdiği kazayı gören Burak Ata (18), o anları anlattı. Ailesiyle birlikte otomobille yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini kaydeden Ata, "Biz 2 otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp, çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2020-07-27 10:42:54
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