Mersin'de otobüs devrildi: 2 şoför ile 4 asker şehit (4)- Yeniden



Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüs, freni boşalınca şarampole yuvarlandı. Mersin Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, ''2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir'' denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi.

'2 OTÜBÜS ŞOFÖRÜ VE 4 ASKER ŞEHİT'

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

KAZA ANINI ANLATTI

Kazayı gören Burak Ata (18), ailecek yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini belirtirken, "Biz 2 otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp, çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi" dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kazanın ardından Mut ilçesine geldi. Kaza bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Su, Mut Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti.

BAKAN AKAR KAZA YERİNDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, kazanın ardından Mersin'e hareket etti. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen Bakan Akar, olay yerinde incelemelerde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2020-07-27 12:43:07



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