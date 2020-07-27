Tarsus Su Parkı, sezonu açtı

– Mersin’in Tarsus Belediyesi bünyesinde vatandaşlara hizmet veren yüzme havuzu 'Tarsus Su Park', 2020 yılı yaz sezonunu açtı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarsuslulara sıcak yaz günlerinin bunaltıcı havasında en güzel serinleme imkanlarından birisini sunan Tarsus Su Park havuzu, pandemi süreci nedeniyle bu sezonda geç açıldı. Su Parkı, kapalı tutulduğu günlerde bakım onarımdan geçirilerek vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek düzeye getirildi. Sosyal mesafe kurallarının geçerli olacağı ve bulaş riskine karşı tüm önlemin alındığı yüzme havuzu, pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri 11.0017.00 saatleri arasında, perşembe ve cuma günleri ise 14.0020.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Vatandaşların gönül rahatlığı ile tamamen hijyenik koşullarda yüzmelerine imkan sağlamak için tadilattan geçirilen ve sürekli dezenfeksiyon işlemine tabi tutulan Tarsus Su Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Havuz, pazartesi, çarşamba ve pazar günleri karma, perşembe, cuma, cumartesi günleri ‘aile günü’, salı günü ise sadece kadınlara özel olarak hizmet verecek. Hafta içi havuz giriş fiyatı 25 TL olarak belirlendi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, belediyenin her koşulda vatandaşların memnun olacağı hizmetlere yoğunlaştığını belirterek, “Yaz sıcaklarının en yoğun ve bunaltıcı şekilde hissedildiği bir bölgede yaşam sürerken yönetim olarak elimizden geldiğince Tarsus halkını, gençlerimizi, çocuklarımızı temiz hijyenik bir ortamda serinletebilmek, eğlendirebilmek hem de yaz tatillerini keyifli bir hale getirebilmek için çaba sarf ediyoruz. Havuzumuzun açılması pandemi süreci nedeniyle biraz gecikti ancak, bizim için öncelik insanlarımızın sağlığıdır. Havuzumuzu halkımızın hizmetine sunabilmek, gönül rahatlığı ile serinlemelerine olanak sağlamak için tam anlamıyla hijyenik duruma getirmek ve yasakların sona ermesini bekledik. Bu süreç tamamladıktan sonra temizlik birinci önceliğimiz olmak üzere tüm bakımların yapılmasıyla birlikte boya, dekorasyon, şemsiyelerin, masa ve sandalyelerin yenilenmesinin ardından havuzumuzu halkımızın kullanımına açıktık” dedi.

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