Eline korkuluk demiri saplanan Mert'i itfaiye kurtardı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde evinin bahçesinde oynarken eline demir korkuluk saplanan Mert Saran (11), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi´nde meydana geldi. Müstakil evinin bahçesinde oyun oynayan Mert Saran, istinat duvarının üzerine çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen küçük Mert´in eline bahçe duvarının demir korkuluğu saplandı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, acılar içindeki Mert'in eline saplanan demir korkuluğu kesti. Tarsus Devlet Hastanesi´nde kaldırılan Mert´in elindeki demir parçası ameliyatla çıkarıldı. Mert Saran´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-07-28 09:37:50
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