Üniversite adayları, ‘Kampüse Merhaba’ projesi ile evden uzakta yaşamayı öğreniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite adayı öğrencilere yönelik olarak “Kampüse Merhaba” adlı bir program uygulamaya başladı. Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleşen eğitim programında farklı dallarda uzman eğitmenler tarafından öğrencilere, evlerinden uzak şehirlerde gerçekleştirecekleri üniversite eğitimleri sırasında yardımcı olacak iletişim, hijyen, beslenme ve beceri konularında uygulamalı eğitimler veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘Kampüse Merhaba’ programına katılan üniversite adayı gençler, hijyen, basit, doyurucu ve besleyici yemek hazırlama, ev veya yurt düzeni, basit tamir işleri ve iletişim becerilerini öğreniyor.



İletişim, hijyen, beslenme ve beceri konularında uygulamalı eğitim

Yeni uygulanan proje kapsamında farklı dallarda uzman eğitmenler tarafından üniversite adayı öğrencilere, evlerinden uzak şehirlerde gerçekleştirecekleri üniversite eğitimleri sırasında yardımcı olacak iletişim, hijyen, beslenme ve beceri konularında uygulamalı eğitimler verilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Gençlik Kampında gerçekleştirilen eğitim programında, farklı kültürden olan, bulunduğu bölgeden hiç çıkmamış ve ilk defa değişik bölgelerden gelen insanlarla bir arada yaşayacak olan gençlerin adaptasyonunu sağlamaya yardımcı olacak eğitim çalışmaları uygulamak amaçlanıyor.



Üniversite adayları, gruplar halinde misafir ediliyor

Uygulamadan faydalanmak için başvuruda bulunan öğrenciler, gruplar halinde Gençlik Kampında bir gün boyunca misafir ediliyor. Üniversiteye gidecek öğrencilere yönelik temel yaşam becerilerinin yanında, hijyen, basit, doyurucu ve besleyici yemek hazırlama, ev veya yurt düzeni, basit tamir işleri ve iletişim becerileri konusunda özel olarak hazırlanan atölyelerde uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Program dahilinde Psikolog Deniz Liman, Avukat Nida Gamsız, Sosyolog Başak Kaya, Hemşire Zehra Çetinkaya, Sosyal Hizmetler Uzmanları Özlem Yaşar ile Olga Özer, Çocuk Gelişimcisi Gülçin Atan ve Tarsus Gençlik Kampı eğitmenleri, uzmanlık alanlarında uygulamalı eğitimler veriyor.



“Sanki üniversite ortamı gibi”

Yapılan çalışmayı oldukça faydalı bulduğunu ifade eden üniversite adayı öğrencilerden Cem Yaşar, “Sosyal yaşam içinde farklı şiddet şekilleriyle karşılaşabiliyoruz. Bazen şiddete maruz kaldığımızın dahi farkına varamıyoruz. Özellikle kız arkadaşlarımız açısından bu tip çalışmaların faydalı olacağına inanıyorum. Verilen bilgiler gerçekten çok değerli. Büyükşehir tarafından sunulan bu hizmetten memnun kaldım” dedi.

Gençlere verdiği önem ve uygulamaya koyduğu projeler için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür eden İlayda Buzdoğan ise “Üniversite adayı bir öğrenci olarak bu çalışma gerçekten bizlere çok şey kazandırdı. Yatak düzeninin sağlanmasından duygusal veya psikolojik desteğe kadar çok verimli bir çalışma gerçekleştirildi. Üniversiteye gittiğimde bana veya benim gibi birçok arkadaşıma fayda sağlayacak bilgiler edindik. Bu uygulamaya farklı yerlerden arkadaşlarımız katılıyor. Sanki bir üniversite ortamı gibi. Bu noktada her şey çok güzeldi, teşekkürler” diye konuştu.

Eğitimlerin sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli armağanların verildiği öğrenciler, Gençlik Kampı personelinin yardımlarıyla Berdan Nehrinde kano kullanmanın zevkini yaşadı ve stres attı.

“Kampüse Merhaba” çalışmaları gruplar halinde devam edecek.

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