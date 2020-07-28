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Gönüllüler, Örgülü Sokağı güzelleştirmek için kolları sıvadı

İHA

– Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, Mezitli Kent Konseyi işbirliği ile hayata geçirdiği Örgülü Sokakta yenileme ve tadilat çalışmaları başladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kent Konseyi üyesi gönüllülerin yaptığı çalışmaları inceleyerek, önerilerde bulundu.

Gönüllüler, Örgülü Sokağı güzelleştirmek için kolları sıvadı

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, Mezitli Kent Konseyi işbirliği ile hayata geçirdiği Örgülü Sokakta yenileme ve tadilat çalışmaları başladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kent Konseyi üyesi gönüllülerin yaptığı çalışmaları inceleyerek, önerilerde bulundu.
Mezitli Kent Konseyi üyesi gönüllüler, kente yeni bir çekim merkezi kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Örgülü Sokağı güzelleştirmek için kolları sıvadı. Boya ve tadilat işleri yapan gönüllüleri, Belediye Başkanı Tarhan da ziyaret etti. Belediye Meclis Üyesi Nilgün Aşçı ve birim müdürlerinin de yer aldığı ziyarette, çalışmalar hakkında Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul’dan bilgi alan Başkan Tarhan, önerilerini de aktardı.

“Mezitli’nin dinamikleri Örgülü Sokağımız için el ele verdi”
Örgülü sokağın kısa sürede çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Gelbul, “Mezitli’deki çok farklı örgütleri aynı amaç altında buluşturan Örgülü Sokağımız, Başkanımız Neşet Tarhan’ın da öngördüğü gibi kısa sürede çekim merkezi oldu. Sokağımızın açılışının ardından bir yılını doldurmasıyla birlikte bir yenileme ve tadilat çalışması başlattık. Yine gönüllülerimiz kolları sıvadı ve sokağımız yepyeni figürler kazanıyor, yeni resimlerle süsleniyor. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak, yapacağımız bir dizi etkinlikle sokağımızın 1. yılını kutlamayı düşünüyoruz” dedi.
Önümüzdeki süreçte Örgülü Sokağı daha canlı ve daha renkli yönüyle Mersinlilerle buluşturacaklarını vurgulayan Gelbul, “Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle bölgemizi çekim merkezi yapmaya çalışırken, aynı zamanda kentimizin yerel ve otantik kültürlerinin tanıtılması ve yaşatılmasını amaçlıyoruz. Yapacağımız çeşitli faaliyetlerle sokağımızı sürekli canlı halde tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Güzellikler yürüme mesafesinde bir arada”
Sokağın hayata geçirilmesine ve yenilenmesine katkı sunan tüm gönüllülere teşekkür eden Başkan Tarhan da “Mersin’in en güzel sokaklarından birisi olan Örgülü Sokağımızı hayata geçirmemizin üzerinden tam bir yıl geçti. Kısa sürede çok önemli bir çekim merkezi haline geldi. Biz de yaptığımız çeşitli girişimlerle buradaki canlılığı artırmaya çalıştık. Örgülü Sokağımızın bulunduğu bölge şu an Mersin’in en güzel noktası haline geldi. Denize kadar ulaşan ve çok güzel motiflerle süslenen sokağımızın hemen yanı başında Sanat Çarşımız, bölgeyi sanatın merkezi haline getirdi. Bunun dışında yaz sıcaklarından bunalanlar için ağaçlar altında nefes alma şansı tanıyan Down Kafemiz, kısa bir yürüme mesafesinde bulunan Bale Kafemiz, Özgür Kafemiz, ışıklı ve sesli gösteri havuzumuzun içerisinde bulunduğu Demokrasi Meydanımız, Van Gogh’un dev ‘Yıldızlı Gece’ tablosunun da yer aldığı 2. Sanat Durağımız, Kitap Okuyan Çocuk Oyun Kitaplığımız ve Aratos Spor Tesislerimizle sayısız güzellik bir arada toplanmış durumda. Burayı ziyaret eden misafirlerimiz, hem birbirinden güzel sanatsal değerlerimizi görme, hem de kafelerimizde dinlenme şansı buluyor. Artık Mersin’e dışarıdan birisi geldiği zaman ‘gezdireceğimiz bir yer yok’ bahanemiz kalmadı. Dışarıdan gelen insanlara Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddemizin dışında gezdirebileceğimiz alternatifler sunduk” şeklinde konuştu.

“Artık bize en iyi olmak yetmiyor. Her şeyi daha güzel yapacağız”
Mezitli’yi sağlıklı ve güvenli bir şehir yapmak istediklerine dikkat çeken Tarhan, “Mutlu Mezitli’nin taşlarını tek tek örmeye devam ediyoruz. Sanat Evimiz, Gençlik Merkezlerimiz, Kent Konseyimiz, Gönüllü Evlerimiz, Aktif Yaş Alma Merkezlerimiz, Örgü Evimiz yaptıkları çalışmalarla önemli işleri başarıyorlar. Mezitli Belediyesi olarak çok iyi durumdayız ama artık bize en iyi olmak yetmiyor. Çok daha iyisini ve güzelini yapmaya çalışıyoruz. Sanat Sokağının da içerisinde bulunduğu bölgemiz, gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimizin sadece küçük bir bölümü. Mezitli, Mersin’in en önemli çekim merkezlerinden birisi olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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