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Tarsus şehidini uğurladı Şehidin annesi Raziye Dağlı, oğlunun ardından da, "Askerlik yakışmış kuzuma. Canım oğlum, kuzum benim" diyerek, gözyaşı döktü

İHA

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan er Mustafa Dağlı (22) son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.

Tarsus şehidini uğurladı Şehidin annesi Raziye Dağlı, oğlunun ardından da, "Askerlik yakışmış kuzuma. Canım oğlum, kuzum benim" diyerek, gözyaşı döktü

Mersin’in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan er Mustafa Dağlı (22) son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.
Şehidin son yolculuğunda ilk tören Ulu Cami'de yapıldı. Şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında camiye getirildi. Binlerce vatandaşın katıldığı törende şehit için cenaze namazı kılındı. Şehit er Mustafa Dağlı’nın babası Ali, annesi Raziye ve kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Raziye Dağlı, oğlunun ardından da, "Askerlik yakışmış kuzuma. Canım oğlum, kuzum benim" diyerek, gözyaşı döktü.
Şehit Dağlı’nın cenaze namazından önce helallik istendi. Binlerce kişinin "helal olsun" demesinin ardından cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi kıldırdı. Namazın ardından cenaze askerlerin omuzlarında cenaze arabasına konuldu. Dağlı, Tarsus'un Tepeköy Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
Törene; Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın yanı sıra il ve ilçe jandarma komutanlığında görev yapan rütbeliler de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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