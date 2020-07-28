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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralıya ilk müdahale kaza yerinden geçen izinli bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralıya ilk müdahale kaza yerinden geçen izinli bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Avgadı Yayla'sında meydana geldi. Aydınlar ile Sarıkaya yol ayrımında İdris S. yönetimindeki 33 KZ 193 plakalı otomobil, Mehmet Ö. yönetimindeki 33 D 5211 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün yanında yolcu olarak bulunan İbrahim S. yaralandı. Yaralıya kaza yerinden geçen izinli bir sağlık çalışanı tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Jandarma tarafından yol güzergahında güvenlik önlemi alındı. Yaralı, çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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