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Toroslar Belediyesi, kurban satış ve kesim yerleri hazırlıklarını tamamladı

İHA

– Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde 33 noktada kurban kesim yeri belirlenirken, kurban satış alanı ise Korukent Mahallesinde bulunan 30 dönümlük alanın yanı sıra yaylalarda iki noktada kuruldu.

Toroslar Belediyesi, kurban satış ve kesim yerleri hazırlıklarını tamamladı

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde 33 noktada kurban kesim yeri belirlenirken, kurban satış alanı ise Korukent Mahallesinde bulunan 30 dönümlük alanın yanı sıra yaylalarda iki noktada kuruldu.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçe genelinde belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklar tamamlandı. Pandemi nedeniyle tüm tedbirleri alan belediye, toplum sağlığının korunması adına kurban kesim ve satış yerlerinde giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlayacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ise en üst seviyede uyulması için önlemleri sıkı bir şekilde uygulayacak.

“Sosyal mesafe kurallarına ve hijyene maksimum düzeyde özen göstereceğiz”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hem besicilerin hem de kurbanlık alacak vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için oluşturulan kurban satış ve kesim yerlerinde otopark ve dinlenme noktasının yanı sıra su, elektrik, tuvalet ve banyo gibi tüm alt yapı çalışmalarını eksiksiz olarak tamamladıklarını söyledi.
Kurban Bayramının hayırlar getirmesini dileyen Başkan Yılmaz, sosyal mesafe kurallarına ve hijyene maksimum düzeyde özen göstereceklerini vurguladı. Yılmaz, “İnsan sağlığı açısından önemli bir süreçten geçiyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz, belirlediğimiz kurban kesim merkezlerinin dışında kötü görüntü oluşturacak ve insan sağlığına zarar verebilecek sokak ve alanlarda kurbanlarını kesmemeleridir. Aldığımız önlem ve tedbirlerle amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamaktır” dedi.

Kesim ücreti; küçükbaş 60 TL, büyükbaş 350 TL
Öte yandan, İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca verilen karara göre, küçükbaş kurbanlık kesim fiyatının 60 TL, büyükbaş kurbanlık kesim fiyatının ise 350 TL olarak belirlendiği ifade edilen belediye açıklamasında, bayram sürecince vatandaşların, istek ve şikayetlerini Toroslar Belediyesinin 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak bildirebilecekleri kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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